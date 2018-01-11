اطلاق صاروخ بالستي على معسكر سعودي بنجران من قبل الحوثيين

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قامت الجماعة الحوثية “جماعة أنصار الله” خلال اليوم الخميس، بإطلاق صاروخ باليستي، وقد كان هذا الصاروخ الذي تم اطلاقه من قبل الحوثيون المسيطرون على الحكم في صنعاء باليمن متوجه الى موقع عسكري تابع للجيش السعودي، ويقع هذا الموقع في منطقة نجران التي تقع في جنوب المملكة العربية السعودية.

ومن جانبها فقد صرحت قناة المسيرة الفضائية وذلك في الحساب الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي العالمي “تويتر قائلة إن القوة العسكرية الصاروخية التي تمتلكها الجماعة الحوثية في اليمن قد قامت باطلاق صاروخاً بالستياً، وذلك الصاروخ من نوع قاهر تو ام، وقد تم اطلاق هذا الصاروخ على معسكر القوات الخاصة الذي يقع موقعه في منطقة نجران في جنوب المملكة العربية السعودية.

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والجدير بالذكر انه قد تم التوضيح من قبل قناة المسيرة الفضائية أن القصف الحوثي قد قام باستهداف مهبط الأباتشي الذي يقع في المعسكر التابع للجيش السعودي، ومن جانبها لم تذكر القناة المزيد من التفاصيل بخصوص هذا الامر حتى الان، ومن جانبه لم يقوم الجيش التابع للمملكة العربية السعودي باصدار اي تعليق بخصوص هذا القصف الصاروخي حتى هذه اللحظة.

وفي وقت سابق اليوم، قد صرح السيد علي القحوم، والذي يعد قيادي في المكتب السياسي التابع للحوثيين، بأن جماعة الحوثيون تسعى لكي يتم تطوير القدرات الصاروخية والقدرات الباليستية وايضا تسعى الجماعة لاجل ان تقوم بضرب الأهداف الاستراتيجية والأهداف الحيوية التي تقع في عمق عواصم دول قوات التحالف العربي، والتي وصفها بدول العدوان، وصرح انه من ضمن هذه العواصم الرياض وابو ظبي ومعهم عدد من الأهداف المختلفة في مناطق اخرى يتم النظر اليها كمناطق تابعة لدول معادية لليمن.

ومن جهة اخرى فقد قامت المملكة العربية السعودية بتأسيس تحالف عسكري عربي يقوم بالمحاربة ضد الحوثيين الذين سيطروا على الحكم في اليمن مؤخرا، حيث تم تأسيس التحالف العربي منذ شهر مارس من عام 2015 ، ومن اهم اهداف التحالف هو اسناد التي تقوم بدعم الرئيس عبدربه منصور هادي وايضا من اهم اهداف التحالف استعادة شرعية البلاد.

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