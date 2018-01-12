أمير سعودي يفتتح اليوم مشروع أرض الحضارات داخل جبل القارة

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قام اليوم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز بإفتتاح مشروع أرض الحضارات الذي يقع داخل جبل القارة، وهو يعتبر واحداً من أبرز وأهم المعالم السياحية الذي يقصد زيارتها الكثير من الأشخاص سواء مواطنين سعوديون أو غيرهم من الجنسيات الأخرى، وهو يوجد في محافظة الأحساء المتواجدة في المملكة العربية السعودية.

وتعتبر محافظة الأحساء من أهم المحافظات السعودية الذي يقصدها جميع السائحين من كل مكان، وهذا لأنها تقع في وسط واحة من النخيل الأخضر الذي يجملها ويتوافر بها الكثير من الفنادق في وسط المناظر الخلابة والرائعة، وهي تساعد على الاسترخاء وهذا بفضل انتشار العديد من الأماكن والمزارات السياحية المشهورة داخل محافظة الأحساء.

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جديراً بالذكر أيضاً أن أرض الحضارات سوف تشمل العديد من المراحل الخاصة بالمشروعات السياحية، وأيضاً يتم من خلالها تطوير معلم جبل القارة السياحي وهو الذي يضم جميع المسارات السياحية الهامة والمسار الترفيهي، وتوجد بها قاعة المعلومات الذي يتوافر بها العديد من الكتب لأشهر الكاتبين والذي تلفت انتباه جميع القراء من جميع أنحاء العالم.

ويعتبر مشروع أرض الحضارات من أهم المشروعات الثقافية والتعليمية والسياحية والتفاعلية، وذلك لأن هذا المشروع يظهر جميع الجوانب الثقافية والحضارية الذي تتمتع بها أرض الحضارات، وأيضاً هذا يشمل العديد من النواحي والجوانب الطبيعية والترفيهية والفنون والثقافة والمنتجات، حيث أن جبل القارة يعتبر من أهم المزارات السياحية الهامة والبارزة في محافظة الأحساء.

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يذكر أيضاً أنه في الآونة الأخيرة تسعى الحكومة السعودية إلى إيجاد العديد من الموارد الاقتصادية الجديدة، وهذا بهدف زيادة الايرادات الخاصة بها وتنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على المواد البترولية فقط في الدخل الخاص بها، وإنما تعمل على توفير العديد من المصادر الأخرى الذي توفر دخل أخر لذلك قامت بفرض ضريبة القيمة المضافة على جميع المنتجات وفرضت رسوم للمرافقين.

وأخيراً هذه الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى زيادة الإنفاق السياحي في جميع البلاد من المواطنين والأجانب، وتريد السعودية أن تصل إلى 46.6 مليار دولار عندما يأتي عام 2020، وهذا ما يتم السعي وراءه لتحقيق أفضل المستويات الاقتصادية داخل المملكة العربية السعودية.