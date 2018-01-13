السعودييات اليوم يشجعون في الاستاذ لأول مرة في التاريخ

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قامت النساء في المملكة العربية السعودية بحدث خلال اليوم السبت يعتبر الأول في تاريخ المملكة، وذلك في استاد الملك عبدالله، حيث انه قد تم السماح لأول مرة في المملكة العربية السعودية للنساء بحضور مباراة كرة قدم للرجال، وبينما تواجه الفريقان الأهلي والباطن بعضهما البعض في مدينة جدة، ظهرت النساء في أول حدث رياضي عام في المملكة من اجل تشجيع كلا من الجانبين مع أزواجهن وأطفالهن وأصدقائهم.

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أعلنت في شهر أكتوبر الماضي أن الملاعب في جدة والدمام والرياض ستقام لاستيعاب العائلات ابتداء من عام 2018، ومن جانبها فقد قالت منيرة الغامدي، الحاضرة: “بصراحة يجب أن يكون هذا القرار قد حدث منذ وقت طويل. “ولكن الحمد لله أنه جاء في الوقت المناسب، ونأمل أن ما سيأتي سيكون أكثر جمالا للنساء”.

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والجدير بالذكر ان قرار السماح للمرأة بحضور حدث رياضي عام مختلط هو أحد التغييرات العديدة التي قد شهدتها المملكة العربية السعودية وذلك في اثناء الأشهر الأخيرة، وهو ما يعد دليلا على اتجاه تقدمي جديد في المملكة الإسلامية المحافظة بعمق، من جانبها فقد اقامت جدة خلال يوم الخميس الماضي اول معرض للسيارات السعودية موجه للنساء، وقد جاء ذلك بعد بضعة أشهر من اعلان المملكة العربية السعودية انها سوف تمنح حق القيادة للنساء في أراضي المملكة .

ويذكر ان مباراة كرة القدم التي سوف تقام خلال اليوم السبت في العاصمة الرياض سوف ترحب بوجود النساء المشجعين، وقد تمت الاشادة بولي العهد في المملكة العربية الأمير محمد بن سلمان، الذي يبلغ من العمر 32 عاما، بأنه اساس هذه التغييرات، كثير من الشباب السعوديين يعتبرون صعوده مؤخرا إلى السلطة كدليل على أن جيلهم يأخذ مكانا مركزيا في إدارة بلد تقاليده الأبوية على مدى عقود جعلت السلطة محافظة القديمة وعرقلة تقدم المرأة.

وقالت حيفا الصبان، التي ترأس منظمة رياضية: “اليوم نسبة الذين يشاركون في التمارين الرياضية ليست سوى 13 في المئة”، واضاف “اننا نرغب فى ان يرفعها الله الى 40 فى المائة بحلول عام 2030 من خلال العديد من الاحداث واليوم احدى هذه الاحداث”.

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