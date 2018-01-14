الكويت تبدأ خطة التخلص من العمالة الوافدة

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كشفت صحيفة “الأنباء” على الخطة الكويتية التي سوف تقوم بتطبيقها دولة الكويت في الوزارات والجهات الرسمية بالدولة، وتتم هذه الخطة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وتريد أن تجعل جميع من يعمل بالقطاع الحكومي من الذين يحملون الجنسية الكويتية فقط، وأعلنت صحيفة الأنباء أنه سوف يتم الاستغناء عن الموظفين الوافدين في الفترة من شهر أبريل القادم وذلك حتى نهاية شهر مارس.

وحسب ما ذكرت الصحف الكويتية، التي قامت بنشر الوثائق التي تؤكد أن دولة الكويت أصدرت قراراً تفيد فيه أن تلتزم الجهات الحكومية بالدولة الكويتية بتقليص عدد الموظفين الوافدين العمال، كل عام حتى عام 2022 بنسب محددة والتي سوف يتم تحديدها من قبل الحكومة الكويتية، وأن تلتزم الحكومة والوزارات بالدولة بالخطة التي وضعتها دولة الكويت في منشآتها.

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كما تضمنت الوثيقة أن يتم تخفيض جميع العمالة الوافدة من جميع الوزارات والمنشآت الحكومية على حدة وأن تقوم كل جهة بعمل كشوفات بأسماء الموظفين الوافدين، ويتم تصفية جميع الموظفين بالترتيب على أن يعين بدلاً منهم موظفين يحملون الجنسية الكويتية.

وأوضحت الوثيقة أن الجهات الرسمية سوف تقوم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وأيضا التنسيق مع وزارة المالية لتوضيح الأعداد الموجودة والمتبقية من الوافدين، ومن هم الذين سوف تستغني عنهم الدولة، حتى يتم تجميد المستحقات الخاصة بهم، كما ذكرت الوثيقة أن تقوم الجهات الحكومية بتجميد وظائف الوافدين، وذلك سوف يكون بقسم وظائف الدعم الإداري، وهذا تخصص من 5 تخصصات سوف يتم تكويت جميع الموظفين لدى الحكومات على أن ينتهي في عام 2022.

وأكدت الوثيقة أن الكويت تريد أن تخفي العمالة الوافدة حتى يستفيد أبناء الكويت من هذه الوظائف، ويحصلوا على مرتبات من الدولة الكويتية بدلاً من تشغيل العمالة الوافدة التي من المؤكد أنها تكلف الدولة مرتبات كبيرة، وتضمنت الوثيقة الوظائف التي سوف تقوم الدولة ب تكويت جميع موظفيها وهي:

وظائف قسم الدعم الإداري.

وظائف قسم نظم المعلومات.

وظائف قسم المتابعة والتطوير.

وظائف قسم الإعلام والعلاقات العامة.

الوظائف البحرية.

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