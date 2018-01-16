مصرع 35 شخص فى هجوم مزدوج فى العاصمة العراقية بغداد

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اعلنت عدة مصادر أمنية وطبية فى العراق ان ما يقرب من 35 شخصاً على الأقل قد لقوا حتفهم جراء تفجير كبير مزدوج استهدف منطقة ساحة الطيران الواقعة فى وسط العاصمة بغداد، صباح الاثنين،وقام بتنفيذ الهجوم الارهابى إرهابيين عن طريق تفكيرهم حزامين ناسفين.

وأكدت مصادر طبية اصابة ما يزيد عن 90 شخصاً في هذا الهجوم، ومن جانبه قال وزير الداخلية العراقي إن “اعداد الوفيات مرشحة لزيادة فى ظل انتشال المزيد من الجثث في موقع الهجوم الارهابى “.

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بالإضافة لانفجار عبوة ناسفة في منطقة “جميلة التجارية” شرق العاصمة بغداد، مما اسفر عن مصرع شخصين واصابة ستة آخرين من المدنيين في حصر مبدئى لموقع الحادث،وعلى الفور انتشرت أعداد كبيرة من أفراد الأمن العراقي فى موقع الانفجار للوقوف على ملابسات الواقعة.

وقال رئيس الوزراء العراقي “حيدر العبادي” فى البيان الصادر عن مكتبه انه سيعقد اجتماع مع قيادات العمليات والأجهزة الامنية والمخابرات في قيادة عمليات بغداد بهدف العمل على احتواء الأزمة وسوف يوجه بضرورة ملاحقة الجماعات الإرهابية الخفية والتى لا يعرف مخابئها والقصاص منها للحفاظ على أمن البلاد والمواطنين”.

ويعتبر هذا الهجوم هو الأعنف منذ اعلان الحكومة العراقية دحر عناصر تنظيم الدولة فى البلاد، ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم الارهابى.

وتعتبر منطقة ساحة الطيران هى احد المراكز التجارية الهامة في بغداد، وكانت قد تعرضت هذه المنطقة لعدد من الهجمات العنيفة في السابق.

وشهدت العاصمة العراقية عدد كبير من التفجيرات والهجمات الإرهابية منذ دخول تنظيم بالدولة الإسلامية “داعش” الى مناطق كبيرة ومدن عدة من البلاد في عام 2014.

وكانت قد اعلنت الحكومة العراقية أن حدة الهجمات الارهابية قد تراجعت بشكل كبير بعد ان تمكنت من القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في أواخر العام الماضي.

ويعتبر هذا الهجوم هو الثاني خلال ثلاثة أيام، وقالت قوات الامن أن الهجوم الارهابى الذى وقع فى احد نقاط التفتيش في شمال المدينة يوم السبت أسفر عن وقوع ما لا يقل عن خمسة أفراد .

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