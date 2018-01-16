تصريحات نارية من وزير الطيران المدني الإماراتي بشأن ما فعلته قطر

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أكد “سيف السويدي” والذي يشغل منصب مدير هيئة الطيران المدني الإماراتي، أن الهيئة سوف تقوم بتقديم شكوي رسمية ضد الدولة القطرية إلى منظمة الطيران المدني الدولية، لما حدث من اختراق للقوانين الدولية.

كما أكد في حديثه أثناء مكالمة هاتفية، أجراها على قناة “إكسترا نيوز”، أن دولة الإمارات العربية سوف تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد قطر، حتى تحمي الخطوط الجوية الإماراتية، وأكد أن قطر لا يوجد لديها سبب لما فعلته اليوم، وأن الإمارات لديها العديد من الأدوات التي تستطيع فيها الرد على قطر، ولكنها سوف تتخذ مسلك قانوني أفضل من أي طريقة أخرى.

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كما وصف السويدي في تصريحاته المشهد الذي تعرضت فيه الطائرتين المدنيتين، حيث أشار أن الطائرات المقاتلة التابعة لقطر قامت باعتراض طائرتين مدنيتين و الآتين تتبعان دولة الإمارات العربية المتحدة، وكانت رحلتهما إلى دولة البحرين، وكانت الرحلتين معروف مسارهم وجميع تصريحاتهم مستوفية الموافقات المتفق عليها دولياً، وأن الاعتراض الأول كان في تمام الساعة 10.30 أما الاعتراض الثاني فقد كان في تمام الساعة 11.50 من صباح اليوم.

وأكد السويدي في شرحه الدقيق لواقعة الاعتراض أن الإعتراض تم عندما اقتربت الطائرتين من مطار المنامة، ثم قابلتهم المقاتلات القطرية بطريقة غير مسموح بها دولياً في الطيران المدني، وأكد أنه من المفترض عندما تعترض طائرة مقاتلة بطائرة مدنية هذا يؤدي إلى تهديد سلامة طاقم الطائرة والركاب الذين على متنها، كما أكد أن الطائرتين قد وصلوا إلى دولة البحرين وعادوا إلى الإمارات بسلام وأمان.

ونوه “السويدى” على أن المسار المتبع للطائرتين، هو مسار ملاحي دولي ولا يوجد أي اعتراض من قبل الدولة القطرية على استخدامه، كما أوضح أنه في مثل هذه الحوادث يتم إعداد شكوي بالواقعة وأيضاً بالأدلة، ويتم تقديمها لمنظمة الطيران المدني الدولي، حتى يبحث في أسبابها وتخضع قطر للمساءلة القانونية الدولية لما قامت به من تهديد أمن الركاب التي كان علي متن الطائرتين، دون أي سبب لهذا الفعل، وأكد أيضاً أن السلطات الإماراتية سوف تقوم بتقديم الشكوى بشكل سريع وعاجل.

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