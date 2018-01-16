الأمارات تعلن عن نيتها في تقديم شكوى إلى منظمة الطيران المدني بخصوص قطر

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اعلنت دولة الامارات العربية المتحدة خلال اليوم الثلاثاء أنها ستقوم بتقديم شكوى الى منظمة الطيران المدني الدولي بعد ان اقتحمت طائرات مقاتلة قطرية طائرتين مدنيتين على بعد ثلاثة كيلومترات، وفق ما افاد مسؤول كبير في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقال سيف السويدي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات في تصريح رسمي له للاعلام “سنقدم اليوم شكوى إلى منظمة الطيران المدني الدولي حول هاتين الحادثتين الخطيرتين”.

وأضاف خلال كلامه قائلا “نطالب بتدخل المنظمة لمنع قطر من تكرار هذا السلوك”، حيث اتهمت أبوظبي خلال يوم الاثنين الماضي الطائرات المقاتلة القطرية باعتراض طائرة مدنية الإماراتية في طريقها إلى المنامة وطائرة مدنية ثانية أثناء رحلتها إلى مطار البحرين الدولي، وقد قال السويدي إن المقاتلين القطريين اقتربوا من الطائرتين إلى مسافة تشكل تهديدا لسلامة الرحلات الجوية.

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من جانبها أعلنت منظمة الطيران المدني البحرينية اليوم الاثنين ان رحلتي طيران الإمارات هما “8 إق 837” و “يونيون 23 بي”، كما أعلنت البحرين عن نيتها تقديم شكوى إلى منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو”، وسرعان ما نفت الدوحة اتهام دولة الإمارات العربية المتحدة ب “اعتراض” اول طائرة مدنية مؤكدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية لولوة خاطر ان الاتهام “غير صحيح”.

وجاءت هذه الاتهامات بعد ان أبلغت قطر يوم السبت انها ابلغت الامم المتحدة بان طائرة عسكرية تابعة للامارات العربية المتحدة متجهة إلى المنامة انتهكت مجالها الجوي فى 3 يناير بعد حادث مماثل وقع يوم 21 ديسمبر عام 2017، ويذكر ان العلاقات بين الامارات العربية المتحدة والبحرين والسعودية ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى قد قطعت منذ الخامس من يونيو 2017 بعد ان اتهمت الدول الأربعة قطر بدعم الارهاب الذي نفته الدوحة مرارا وتكرارا.

واتخذت الدول الاربع إجراءات عقابية ضدها فى محاولة لقمعها تجاريا واقتصاديا، بما في ذلك منع الخطوط الجوية القطرية من عبور مجالها الجوى، وقد أشارت الاتهامات المتبادلة لسلامة الطيران خرق المجال الجوي إلى تصاعد جديد في الأزمة، وقال السويدي ان الحادثين دفعا ابو ظبي الى البحث عن طريق بديل لطائراتها إلى المنامة، وقال ايضا “ان الامر سيستغرق وقتا اننا سنتوصل الى اتفاق مع البحرين”.

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