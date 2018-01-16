تعليق الاعتراف بإسرائيل أهم قرارات المجلس المركزي الفلسطيني ردا على قرار ترامب

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أعلن المجلس المركزي الفلسطيني خلال يوم الاثنين الماضي ان منظمة التحرير الفلسطينية قررت تعليق الاعتراف بإسرائيل حتى يتم الاعتراف بدولة فلسطين، ردا على اعتراف الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة الدولة اليهودية، وقال المجلس “ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دعيت الى تعليق الاعتراف بإسرائيل حتى تعترف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وتلغي قرار ضم القدس الشرقية ووقف النشاطات الاستيطانية”، واضاف انه قرر “النظر في” الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الاتفاقات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن مع الالتزامات التي لم تعد موجودة “.

كما جدد المجلس “قراره بوقف التنسيق الامني بكافة اشكاله وكسر علاقة التبعية الاقتصادية التي نص عليها اتفاق باريس الاقتصادي”، وقرر المجلس المركزي في عام 2015 إنهاء التعاون الأمني ​​مع إسرائيل، وهو جانب هام جدا من العلاقة بين الطرفين، ولكن القرار لا يزال حبرا على ورق، والجدير بالذكر ان 74 عضوا صوتوا لصالح القرار بينما اعترض اثنان مع امتناع 12 عضوا عن التصويت.

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وقد اصدر البيان الختامي مساء الاثنين في ختام محادثات المجلس المركزي يومي الاحد والاثنين لمناقشة الرد على ما وصفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ب “صفعة العصر” مشيرا الى جهود السلام التي يقودها ترامب، وقد كرر عباس في خطابه أمام المجلس المركزي رفضه للوساطة الاميركية متهما إسرائيل بإنهاء” اتفاقات أوسلو للسلام الفلسطينية التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية في 1993.

وأكد المجلس المركزي في بيانه الختامي “رفضه الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفض اي مقترحات او أفكار للحلول الانتقالية او المراحل الانتقالية بما في ذلك ما يسمى بالدول ذات الحدود المؤقتة”، كما اكد المجلس مجددا “ادانة ورفض” قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة المقدسة، وقال ان الادارة الامريكية “فقدت قدرتها كوسيط وراعى لعملية السلام.

وأكد عباس في خطاب الاحد ان الفلسطينيين لن يقبلوا الولايات المتحدة كوسيط في محادثات السلام مع اسرائيل كما اتهموا إسرائيل بإنهاء” اتفاقات اوسلو للسلام، وقال “لقد انتهت أوسلو، نحن سلطة بدون سلطة وتحت الاحتلال بدون تكلفة ولن نقبل البقاء على هذا النحو”، وقد وقعت اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاقات اوسلو حول الحكم الذاتي الفلسطيني في العام 1993.

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