عباس يعلن رفضه القاطع لقرار ترامب بالرغم من الضغط العربي والعالمي

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اختتم المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية اعماله يوم الاثنين الماضي في رام الله بمقاطعة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في غزة لبحث اعتراف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بالقدس كعاصمة إسرائيل، “وقال يحيى رباح في بيان للصحفيين إن نتائج الاجتماعات تشمل كيفية سحب الاعتراف بإسرائيل وإنهاء اتفاق أوسلو.

وخلال خطابه مساء امس هاجم رئيس فلسطين محمود عباس مواقف بعض الدول العربية وطالبهم بعدم التدخل فى الشؤون الداخلية الفلسطينية، وأشار إلى ضغوط بعضهم من اجل الموافقة على قرار ترامب، وقالت صحيفة “القدس” ان “أبو مازن” لم يذكر اسم وزير الخارجية العربي، لكن تصريحاته قد تشير الى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ، او وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، وأكد أبو مازن أن السلطة الفلسطينية تلقت عرضا لقبول بلدة أبو ديس قرب القدس عاصمة فلسطين.

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وقال أبو مازن: “لم نقبل بصفعة العصر”، وانتقد عباس في كلمته السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان والسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي بسبب دعمهم الكامل للموقف الإسرائيلي، حيث فريدمان مؤيد للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وردا على اتهام ترامب للفلسطينيين الرافضين للمفاوضات قال عباس “يخرب بيتك متى رفضنا الامر”، وقد ركزت وسائل الاعلام الإسرائيلية اليوم الاثنين بشكل كبير على تغطيتها لخطاب عباس واستخدامها لهذا التعبير.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي يزور الهند حاليا ان عباس “أزال القناع من وجهه”، وأكمل كلامه قائلا “لقد كشف عباس عن حقيقة بسيطة بأنني ما فتئت جاهد لسنوات لتغرس في قلوب الشعب أن جذور الصراع بيننا وبين الفلسطينيين تعود إلى رفض فلسطيني دائم الاعتراف بدولة الشعب اليهودي مهما كانت الحدود “.

وقال وزير الدفاع الاسرائيلي افيجدور ليبرمان ان التصريحات اظهرت ان الزعيم الفلسطينى “فقد عقله وتخلى عن المفاوضات”، وردا على تصريحات عباس قال الاتحاد الاوروبي ان موقفه لحل الصراع مازال قائما “على اساس اتفاقيات اوسلو”، وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مايا كوسيانيتش “ان حل الدولتين المتفاوضة اللتين تحقق تطلعات الجانبين واسرائيل وفلسطين هو السبيل الواقعي الوحيد لتحقيق السلام الدائم والأمن اللذين يستحقهما الاسرائيليون والفلسطينيون”.

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