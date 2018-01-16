تصعيد قطري كبيرة وخطير ضد دولة الإمارات

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تابع موقع مصر 365 اتهام دولة الإمارات إلى مقاتلات دولة قطر مساء أمس الموافق يوم الثلاثاء بعد أن قامت المقاتلات القطرية باعتراض طائرة مدنية تابعة لدولة الإمارات كانت تسلك طريقها إلى عاصمة دول البحرين، وطائرة مدنية أخرى خلال رحلة نزولها إلى “مطار البحرين الدولي” ليعد هذا تصعيد خطير جداَّ للأزمة الخليجية.

وأعلنت قطر بصورة رسمية نفيها جميع اتهام الدولة الإماراتية عن قيام المقاتلات القطرية باعتراض الطائرات المدنية الإماراتية أثناء توجهها إلى المنامة عاصمة البحرين، وأكد المتحدث باسم وزارة خارجية قطر لولوة الخاطر إن الاتهامات القطرية عارية تمام من الصحة.

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ووجهت الإمارات الاتهام إلى قطر بعدما أعلنت الدولة القطرية يوم السبت السابق أنها قد بلغت المنظمة الدولية “الأمم المتحدة” عن قيام طائرة عسكرية تابعة إلى دولة الإمارات تتجه إلى عاصمة البحرين المنامة وقد انتهكت المجال الجوي في بداية شهر يناير الحالي لعام 2018، على أثر حادث مشابه لهذا الحادث وقع خلال شهر ديسمبر السابق.

وقد أعلنت “شبكة سكاي نيوز” أن “هيئة الطيران المدني” التابعة لدولة الإمارات إعلانها اعتراض طائرة أولى في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وتم اعتراض طائرة أخرى في تمام الساعة الحادية عشر وخمس دقائق صباحاً على حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية.

وقد أعلنت “هيئة الطيران المدني” التابعة لدولة الإمارات أن اعتراض الطائرات تم في “مسار دولي ملاحي” متاح إلى حركة الطيران المدني، وتم اعتراض المقاتلات القطرية للطائرات الإماراتية بشكل مفاجئ على طاقم الطائرتين دون سابق تنبيه.

وأضافت “هيئة الطيران المدني” التابعة للإمارات أن واقعة اعتراض الطائرتين من قبل المقاتلات القطرية يعد “خرق” متجدد وخطير للاتفاقيات الدولية، وكذلك سلامة حركة الملاحة المدنية للإمارات، وأوضحت أن اعتراض الطائرات المدنية بشكل يعد مفاجئ دون سابق تنبيه يعد تهديد خطير لسلامة الركاب وكذلك سلامة طاقم الطائرة المدنية بأسره، وتعريض حياة جميع الركاب إلى الخطر.

وأعلنت هيئة الطيران المدني التابعة لدولة الإمارات أنها تحمل دولة قطر المسؤولية كاملة لسلامة الطائرات المدنية وسلامة الركاب التي تعرضت لها المقاتلات القطرية، وأكدت على دراستها لجميع الخيارات القانونية المتاحة في الوقت الراهن لدى المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو، بالتعاون مع المنظمات الأخرى التي لها صلة بالطيران المدني.

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