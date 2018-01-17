قطر تدرس مشروع إصدار عملة إفتراضية

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صرح محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ “عبد الله بن سعود آل ثاني” ، أن الحكومة القطرية تدرس إصدار عملات افتراضية، وأكد أنه في المستقبل سوف يكون هناك فرصة كبيرة لتداول هذه العملة الافتراضية في قطر وذلك في معرض “كلمة” عن الخطة القطرية لبناء مركز للتكنولوجيا المالية .

جاء هذا بعد أن طرُح سؤال على محافظ المصرف القطري بشأن موقفه من عملة البيتكوين، وكان رده أن البنك المركزي لا يركز فى إصدار عملة إفتراضية واحدة، إنما يضع كل الإعتبارات أمام عينيه حتي يصل إلى أفضل طرق تداول لمثل هذه العملات الإفتراضية.

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ومن جهة أخرى كشف مصدر خليجي عن أن المصارف والبنوك القطرية، بها أزمة شديدة وذلك من بعد أزمة المقاطعة العربية التي تعرضت لها فى الآونة الأخيرة، وموقف البلاد العربية فى اتهامها لدولة قطر بأنها أكبر ممولة للإرهاب وأيضاً الجماعات المتطرفة، وأكد المصدر أيضاً أن قطر تشهد حالة عدم استقرار في الاقتصاد وهذه هي المرة الأولى التي تتعرض لها قطر لمثل هذه الأزمات.

كما كشفت تقارير اقتصادية أن قطر على وشك انهيار اقتصادي، وأشارت التقارير أن تم الإعلان مؤخراً من قبل شركة قطر للنفط أنها قد منعت بعض الموظفين من مغادرة البلاد، بحجة ضمان استمرار الغاز والنفط، بينما كشفت المصادر أن السبب الأساسي هو أن تقوم هذه الشركة بتقليل إهدار الدولار والذي تعاني منه البنوك القطرية أيضاً في الآونة الأخيرة.

أما عن العملات الإفتراضية التي تسعى الدولة القطرية على إصدارها، فهي تعد أموال رقمية تستعمل لأغراض الشراء والدفع الإلكتروني فقط، ولا صلة لها بعالم المال الحقيقي والملموس، كما انتشرت فى الآونة الأخيرة عملة البيتكوين والتي يتم تداولها عبر شبكة الإنترنت .

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وعن العملة الرقمية البيتكوين فقد أعلنت دار الإفتاء المصرية الشهر الماضي عن حرمة التعامل بهذه العملة، كما أشار أن هذه العملة قد تؤدي من يتعامل بها إلى الخطر، وأكدت على أنه من المؤكد أن يتم التداول بهذه العملة في تمويل الجماعات الإرهابية، وشبكات تجارة الأعضاء.