“البحرين” تكذب مزاعم قطر باختراق مجالها الجوي بطائرات عسكرية إماراتية

Advertisements

تابع موقع مصر 365 تأكيد وكالة الأنباء البحرينية أن البحرين أعلنت عن تكذيب مزاعم الدولة القطرية التي تم تضمينها في مذكرة الدولة القطرية التي تم توجيهها إلى “مجلس الأمن الدولي” والتي أدعت فيها الدولة القطرية أن البحرين قد قامت باختراق مجالها الجوي بواسطة طائرات عسكرية تابعة إلى دولة الإمارات.

ونقلت “وكالة الأنباء البحرينية” عن مصادر رسمية التالي “إن بعثة دولة البحرين بالأمم المتحدة بنيويورك قد قامت بتسليم رد البحرين على الادعاءات القطرية موثقاً بالأدلة والبراهين الدامغة التي تؤكد عدم حدوث أي اختراق من قبل الطائرات التابعة إلى دولة الإمارات للأجواء القطرية والتزامها بالتحليق في الأجواء التي تديرها مملكة البحرين فقط”.

Advertisements

كما قامت دولة البحرين تقارير حول خط سير الرحلات الجوية للطائرات الإمارات التي تدعي قطر أنها قد قامت باختراق مجالها الجوي، وأثبتت التقارير من خلال تتبع مسار الرحلات الجوية ابتعاد الطائرات الجوية التابعة لدولة الإمارات عن المجال الجوية لدولة قطر.

وأضافت البحرين أن دولة قطر هي التي قامت بمخالفة القانون الدولي حينما قامت باعتراض الطائرات التابعة دولة الإمارات فيما يعكس التصعيد الغير مسؤول والتصعيد الغير مبرر من جانب دولة قطر.

وأعلنت مملكة البحرين أنها تطالب دولة قطر بأن تقوم باحترام القوانين الدولية وتلتزم بمبادئ حسن الجوار وعدم تكرار الأعمال المرفوضة التي تعرض حياة الأبرياء المدنيين للخطر، بالإضافة إلى تهديد السلم الدولي.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني التابعة لدولة الإمارات أن المقاتلات القطرية قد قامت باعتراض طائرتين مدنيتين خلال رحلة جوية قد اعتادت الطائرات الإماراتية على إجراء هذه الرحلات الجوية إلى عاصمة البحرين المنامة.

وأضافت الهيئة العامة للطيران المدني التابعة لدولة الإمارات أن المقاتلات القطرية قد اعترضت طائرتين التابعين لدولة الإمارات في أثناء رحلتها الجوية إلى المنامة ليعد هذا نهج “البلطجة القطرية”.

يجدر هنا الإشارة أن الدول العربية وهي جمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين، والإمارات العربية المتحدة إلى جانب المملكة العربية السعودية قد قطعت علاقاتها من الدول القطرية خلال الخامس من شهر يونيو السابق لعام 2017 بسبب تورط الدولة القطرية في تمويل العمليات الإرهابية وإيواء الإرهاب والتطرف وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية.

أقرا المزيد رد فعل وزير الطيران المصري على اعتراض مقاتلات قطر للطائرات الإماراتية