دمشق تهدد بضرب اي اهداف من تركيا في المجال الجوي السوري

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حذر نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم الخميس من ان القوات الجوية السورية مستعدة “لتدمير” الطائرات التركية فى حالة وقوع أي هجوم على منطقة عفرين التي يسيطر عليها الاكراد فى شمال البلاد على خلفية تهديدات انقرة الاخيرة ، وقد قال مقداد في تصريح للصحافيين في مبنى الوزارة في دمشق “اننا ندرك ان قوات الدفاع الجوي السورية استعادت كامل قوتها ومستعدة بأن تقوم بتدمير جميع الأهداف الجوية التركية في سماء الجمهورية العربية السورية”.

وقد قال ايضا خلال بيانه “اننا نحذر القيادة التركية من انها اذا شنت أعمال عدائية فى منطقة عفرين، فانها تعتبر عملا عدوانيا من جانب الجيش التركي على سيادة أراضي سوريا”، وجاء التحذير السوري بعد أيام من تصعيد تركيا لمواقفها ، حيث انها قامت بتهديد المسلحين الأكراد بعزمها شن هجوم على منطقة عفرين الخاضعة لسيطرتها في محافظة حلب الشمالية، متزامنا مع تعزيز التعزيزات العسكرية على الحدود.

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وقد تعهد رئيس تركيا رجب طيب اردوغان خلال يوم الثلاثاء الماضي بانه سوف يقوم بتدمير “معاقل الارهابيين” التي تقع في شمال سوريا وذلك في اشارة منه الى المناطق التي يسيطر عليها الأكراد، حيث انه قد اكد أن الجيش “جاهز” للقيام بشن هحوم “في اي لحظة” ضد معاقل الأكراد في مدينتي عفرين ومنبج.

وتصنف أنقرة وحدات حماية الشعب الكردي، وهو الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا، وهو “إرهابي”. ويخشى أن يقيم الأكراد الحكم الذاتي على حدوده، وتعهد قائد قوات حماية الشعب الكردية سيبان هامو “بتطهير المنطقة من كوارث تركيا” مؤكدا ان قواته “مستعدة للدفاع عن منبج و عفرين” في اشارة الى المناطق الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي في شمال سوريا.

إن هجوم تركيا المحتمل على المحللين ينطوي على مخاطر، لأن روسيا التي عززت تعاونها مع تركيا حول سورية، تقع عسكريا عسكريا، ولها علاقات جيدة مع وحدات حماية الشعب الكردية، كما أن واشنطن لن تنظر بشكل إيجابي إلى العمل العسكري التركي ضد المسلحين الأكراد الذين أثبتوا فعالياتهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية، على الرغم من أن الوجود الأمريكي صغير في منطقة عفرين.

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