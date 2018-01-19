وكالة الطاقة الدولية: الولايات المتحدة تتفوق على السعودية في انتاج النفط هذا العام

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توقعت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة ان تتفوق الولايات المتحدة على السعودية في إنتاج النفط هذا العام، والثانية في العالم بعد روسيا، مع تكثيف استخراج زيت الصخور من خلال رفع الأسعار، وكتبت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الشهري ان الولايات المتحدة “ستحدد رقما قياسيا هذا العام”، وتنتج الولايات المتحدة حاليا 9.9 مليون برميل يوميا وهو اعلى مستوى لها منذ 50 عاما مما يجعلها “قريبة جدا من السعودية ثاني أكبر منتج للنفط في العالم بعد روسيا”.

إن النمو السريع في الإنتاج سيجعل الولايات المتحدة رقما قياسيا لأكثر من 10 ملايين برميل يوميا قبل السعودية وتنافس روسيا في عام 2018 إذا حافظت دول منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في منظمة الأوبك على خفض لرفع الأسعار بعد تراجع سعر برميل أقل من 30 $ في بداية عام 2016 بسبب سعر السوق.

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وساهم انخفاض الإنتاج وانخفاض المخزون وبعض الاضطرابات الجيوسياسية في رفع سعر البرميل فوق 70 دولارا للمرة الأولى منذ عام 2014، مما دفع أسعار النفط إلى زيادة تكثيف عمليات الحفر، لما كانت الولايات المتحدة ليست طرفا في الصفقة بين أوبك والمنتجين من غير الأوبك، فإنها تستطيع مواصلة الإنتاج بحرية.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة إن نمو الإنتاج الأمريكي في عام 2017 تجاوز التوقعات “حيث تستفيد شركات النفط الصخري من انخفاض التكاليف وعمليات الحفر المكثفة”، وقالت “ان النمو السريع فى الولايات المتحدة والمكاسب الكبيرة فى كندا والبرازيل سوف يعوض عن الانخفاض الهائل في إنتاج فنزويلا والمكسيك”، “قصة الإمدادات الكبيرة في عام 2018 تظهر بسرعة في الأمريكتين”.

استخراج النفط والغاز الصخري يثير الجدل لأنه يتطلب ضخ خليط من الماء والرمل والمواد الكيميائية تحت ضغط عال في التربة لاستخراج الهيدروكربونات المحاصرين في تقنية تسمى “تكسير الهيدروليكية”، ويعارض علماء البيئة العملية لأنها قد تتسبب في تلوث المياه الجوفية بل وتسبب زلازل بسيطة، ومن ناحية انتاج اوبك، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية “لا توجد مؤشرات واضحة على ان أوبك ستفتح الصنابير لتهدئة سباق النفط”.

وقالت الاوبك فى تقريرها الشهرى يوم الخميس ان سوق النفط يتحرك بسلاسة نحو التوازن بين العرض والطلب، وذكرت الوكالة التي تقدم المشورة لاقتصادات السوق المتقدمة حول سياسة الطاقة ان مستوى التزام أوبك بخفض الانتاج بلغ 95 فى المائة.

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