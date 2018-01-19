شاهد القصف التركي على مدينة عفرين شمال سوريا

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نشرت وسائل الإعلام الكردية صباح اليوم مقطع فيديو، يوضح استهداف مدفعية الجيش التركي التلال المحيطة بمنطقة راجو وقرى في منطقة جندريسه بمدينة عفرين شمالي سوريا، حيث سقط عدد كبير من القذائف التي أطلقتها المدفعية التركية تجاه التلال المحيطة المنطقة.

هذا وقد أعلنت وسائل الاعلام الكردية أن مدفعية الجيش التركي قصفت أيضاً في نفس التوقيت محيط قرية “قره بابا” وقرية “كم راشه” وجسر حشاركه ومحيط قرية “هوبكا” والتلال المحيطة بمنطقة راجو، دون ورود أية أنباء عن إصابات بشرية.

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ومن جانبها، ردّت وحدات حماية الشعب الكردية بعجاله على مصادر القصف، ولا يزال القصف مستمراً.

الجدير بالذكر أن عشرة دبابات تركية على متن حاملات عسكرية قد خرجت من بلدة “يول جات” بإتجاة قرية “خان بباكور” شمال سوريا.