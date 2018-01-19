السعودية تتعاقد من أجل بناء أطول برج في العالم

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فازت شركة الفوزان للمقاولات العامة في جدة بعقد البناء لأطول ناطحة سحاب في العالم، الذي سوف يتجاوز ألف متر في جدة، المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع الانتهاء من البناء في 12 شهرا. و سيتخطى البرج الجديد أطول برج في العالم حاليا وهو برج خليفة الذي يقع في دبي بالإمارات العربية المتحدة الذي يتجاوز طوله حوالي 828 مترا.

والجدير بالذكر ان مطوري العقارات الذين يسعون لبناء أطول ناطحة سحاب في جدة قد وقعوا عقدا بقيمة 620 مليون ريال سعودي “165 مليون دولار” من اجل ان يقوموا بتنفيذ أعمال البنية التحتية في الموقع، مما يعني أن هذا المشروع سوف يتم تنفيذه على الرغم من الظروف الاقتصادية السيئة في المملكة العربية السعودية.

ومن جانبها فقد صرحت شركة جدة الاقتصادية، التي تتولى قيادة المجموعة المسؤولة عن المشروع، في بيان لها في وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي أن شركة الفوزان للمقاولات العامة فازت بالعقد من اجل بناء اطول برج في العالم في المملكة وأن العمل سيكتمل خلال 12 شهرا، ومن جهة اخرى فانه قبل عدة سنوات، بدأ بناء برج جدة، الذي كان من المتوقع أن يكلف حوالي ما يقرب من 1.2 مليار دولار في البداية، وقال مسؤولون إن البناء في وقت سابق سوف يكتمل بحلول عام 2020، ومن جانبها فان شركة جدة الاقتصادية لم تقل في بيان الذي صرحت به ما إذا كان الإطار الزمني لا يزال قائما.

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بدأ العمل على المشروع في وقت كان فيه الاقتصاد السعودي مزدهرا لكنه يواجه بيئة أكثر صعوبة الآن حيث يواجه سوق العقارات في المملكة صعوبات بسبب الظروف الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، ويذكر ان كلا من مالك شركة المملكة الوزليد بن طلال ورئيس مجموعة بن لادن بكر بن لادن وهم من الشركات المسؤولة عن هذا المشروع قد تم احتجازهم من شهر نوفمبر في إطار التحقيقات الواسعة النطاق حول الفساد، ويظهر عقد البنية التحتية أن السلطات السعودية ترغب في مواصلة المشروع ولا تريد أن يعيق التحقيق العمل، ومن المتوقع أن يتجاوز البرج ألف متر خارج برج خليفة في دبي، والذي يتجاوز ارتفاع 828 متر.

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