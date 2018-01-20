“تركيا” تعلن عن أول مفاجآتها العسكرية بنشرها منظومة “كورال” الحربية

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تابع موقع مصر 365 إعلان الدولة التركية عن مفاجأة في الإطار العسكرية حيث قامت بنشر “منظومة عسكرية تسمى كورال”، إلى جانب قاعدة عسكرية حميميم الروسية والتي تؤكد على قدرتها العسكرية الكبيرة في العمل على عرقلة جميع منظومات الدفاع العسكرية لجميع دول المنطقة المحيطة بها.

وقد تداولت وسائل إعلامية عالمية أنباء عن قيام وزارة الدفاع التركية عن نشر منظومة عسكرية حريبة كورال تركية الصنع وقد تم نشرها عبر الحدود مع الدولة السورية المواجهة لمدينة عفرين، وقد تزامنت هذه التصعيدات الدولية بعد حدة التوترات في الفترة الحالية بين الدولة التركية وبين “الميليشيات الانفصالية في المنطقة العربية.

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أعلنت الدولة التركية على تطهير المنطقة العربية على إيقاف مشروع تأسيس الدول الانفصالية على الحدود الجنوبية التابعة لها، وتعد المنظومة الحربية “كورال” تعد مجهولة بسبب حالة التكتم الشديدة، إلى جانب قلة التصريحات المثارة عنها وعن تصديرها إلى الدول الخارجية، إلا أن نشر قدراتها الحربية تؤكد على توافر قدرتها التكنولوجية المتطورة.

ويذكر أن النظام الحربي “كورال” والتي تم تطويرها من قبل شركة أسيلسان التركية المتخصصة في الصناعات المحلية العسكرية الإلكترونية لصالح القوات العسكرية الجوية التركية، والتي دخلت في مجال الخدمة العسكرية في عام 2016 السابق بعد أن تم إجراء ما يقارب من ألف اختبار للمنظومة العسكرية كورال.

وأعلن مستشار الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير في كلمة له خلال مراسم تسلمه إلى المنظومة الحربية “كورال” للقوات العسكرية التركية، حيث أكد على أهمية التكنولوجيا الإلكترونية في العديد من الحروب خلال السنوات القليلة السابقة.

وأعلن إسماعيل دمير أن الحروب الأخيرة قد برهنت على أهمية استخدام التكنولوجية العسكرية الإلكترونية حيث أوضحت معالم اندلاع الاضطرابات في جميع أنحاء المنطقة، وأكدت على أن الدولة التركية تدرك وبشكل جيد إلى أهمية استخدام التكنولوجية العسكرية الحربية لذا فإن الدولة التركية تمضي قدماً في العمل على تطوير أنظمتها الدفاعية العسكرية.

وأكدت القناة المركزية التابعة للقاعدة العسكرية الروسية حميميم التي نقلت عن وسائل الإعلام التابعة للدولة الروسية أن نشر المنظومة التركية الحربية كورال المقابلة لمدينة عفرين سوف تؤدي إلى العمل على عرقلة جميع أجهزة الرادار، وكذلك العمل على تعطيل منظومة الدفاع والتشويش على حركة الصواريخ العسكرية على بعد يصل إلى مائة كيلومتر بما في ذلك منظومة الـ S400 التي توجد في مدينة حماة بسوريا.

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