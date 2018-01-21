جدل على مواقع التواصل بشأن الخريطة الإماراتية للخليج والتي لا تظهر الوجود القطري

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فى مرحلة جديدة وغير مسبوقة للخلاف الواقع بين قطر وجيرانها من دول الخليج، أشار أحد الباحثين الأمريكان إلى وجود صورة لخريطة منطقة الخليج حذفت منها شبه جزيرة قطر، وكانت الصورة قد عرضت بمتحف اللوفر في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلى إثر انتشار الصورة نشب خلاف على مواقع التواصل الاجتماعي، شهدت جميعها اتهامات متبادلة بين مواطنى الدول المتنازعة بشأن الخريطة، وذلك بعد أن أشار الباحث ومدير برنامج الخليج وشؤون الطاقة في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى “سايمون هندرسون”، في دراسة بعنوان “الخصومة بين الإمارات وقطر في تصاعد” ونشرت على الموقع الإلكتروني الخاص بالمعهد، وظهرت “قطر” وهى غير موجودة على الخريطة التي عرضت في قسم الأطفال بمتحف اللوفر بأبوظبي.

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وعلق “هندرسون” مغرداً “في الجناح الخاص بالأطفال فى متحف اللوفر الجديد بأبوظبي، تُعرض صورة لخريطة جنوب الخليج بدون ان تظهر فيها شبه الجزيرة القطرية نهائيا، وهذا الحذف الجغرافي ربما لا يتوافق مع موقف فرنسا للسماح لأبوظبي باستخدام اسم اللوفر داخل دولة الإمارات “.

واستمرت تعليقات المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي في دول الخليج، وانقسمت التغريدات بين مؤيد ومعارض ومستنكر لما حدث ورأوه تشويها للحقائق التاريخية ودليل قاطع على فشل السبل السياسية، وعلى الجانب الآخر دافع المؤيدين عن موقف الإمارات.

وكانت الإمارات قد افتتحت متحف اطلقت عليه أسم “لوفر الصحراء” في نوفمبر الماضي، باتفاق مسبق مع الإدارة الخاصة بالمتاحف الفرنسية.

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