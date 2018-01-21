بشار الأسد يطلق أول تعليق على العملية العسكرية التركية بعفرين

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تابع موقع مصر 365 أول تعليق من الرئيس السوري بشار حافظ الأسد على العملية العسكرية التي قامت بها الدولة التركية في شمال الدولة السورية ضد قوات “حماية الشعب الكردي” حيث وصفه الرئيس السوري العملية العسكرية التركية بأنها عدوان غاشم على مدينة عفرين.

وأعلن اليوم الرئيس السوري بشار حافظ الأسد خلال لقاء له مع رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية “كمال خرازي” قائلاً “الهجوم التركي على الأراضي السورية بعفرين لا يمكن فصله عن السياسة التي تتبعها الدولة التركية منذ اليوم الأول للأزمة السياسية في الدولة السورية”.

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وأضاف الرئيس بشار حافظ الأسد في تصريحات صحفية له تم نشرها عبر وكالة الأنباء السورية “سانا” قائلاً “الانتصار على الإرهاب في سوريا والعراق أفشل المخطط الذي تم رسمه للمنطقة، بغية تفتيت دولها وانتهاك سيادتها، والسيطرة على قرارها المستقل”.

وقد أعرب بشار حافظ الأسد خلال تصريحات اليوم بإشادته بما سماه دعم دولة إيران لسوريا في مجال مكافحة الإرهابية والتطرف والقضاء على الميليشيات المسلحة في سوريا.

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