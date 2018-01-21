الملك عبدالله: قرار ترامب بشأن القدس يشعل المنطقة

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شدد الملك “عبدالله الثاني” ملك الأردن، على أن مدينة القدس الشرقية لابد وأن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية ، وأعرب ملك الأردن عن قلقه إزاء قرار الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بإعلان مدينة القدس عاصمة لإسرائيل.

وعقب إنتهاء لقائه “بمايك بنس” نائب الرئيس الأمريكي بالعاصمة الأردنية عمّان صرح العاهل الأردني، بأن “القرار الأمريكي فيما يتعلق بالقدس لم يأت في إطار الحل العادل والشامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويمثل سبب جديد من أسباب عدم الاستقرار في المنطقة”.

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وأكد على أن “الملك عبدالله” ، على أن الحل الأوحد لهذا الصراع الزمن هو حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أرضها تكون عاصمتها القدس الشرقية.

وقال “بنس” لملك الأردن أن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على الوضع الحالى للأماكن المقدسة في مدينة القدس، وأضاف أننا لم نقوم بأى خطوة تخص القرار بشأن الحدود والوضع النهائي لها، فهذه المشكلات سيتم حلها بالمفاوضات “.

ويعد “مايك بنس” هو أرفع مسؤول داخل الإدارة الأمريكية يقوم بزيارة لمنطقة الشرق الأوسط بعد قرار “دونالد ترامب” المثير للجدل حول أزمة القدس.

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