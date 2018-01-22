الإعدام شنقاً لسيدة ألمانية من أصول مغربية في العراق لانضمامها لتنظيم داعش

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قررت إحدى المحاكم العراقية إصدار حكما بإعدام سيدة ألمانية من أصول مغربية شنقا بعد أن وجهت لها تهمة الإنتماء إلى تنظيم “داعش”.

وصرح المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى “القاضي عبد الستار بيرقدار”، إن محكمة الجنايات المركزية قررت فى حكمها الصادر بالإعدام شنقا بحق سيدة ألمانية بما يتوافق مع أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب”.

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وتابع أن “السيدة المتهمة أكدت فى خضم سير التحقيقات بأنها سافرت من ألمانيا إلى سوريا ومن ثم إلى العراق حتى تنضم الى تنظيم الدولة الإسلامية مصطحبة معها ابنتيها بعد ان تزوجا من عناصر التنظيم الإرهابى “.

وتعتبر هذه السيدة هى أول أجنبية تصدر المحاكم العراقية ضدها حكم بالإعدام داخل العراق بهدف الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.

وأعلن “بيرقدار”: أن “المتهمة قدمت الدعم اللوجستي لمساعدة التنظيم في القيام بالعمليات الإرهابية وتمت إدانتها بالمشاركة في الهجوم على القوات الأمنية من الجيش والشرطة العراقية”، لكنه عاد ليؤكد لفت أنها تستطيع أن تقدم باستئناف على الحكم.

وكانت قد أصدرت أحدى المحاكم العراقية في سبتمبر من العام الماضي، حكما بالإعدام شنقا على أحد الرجال وجنسيته روسية بعد أن وجهت له تهمة القتال ضمن صفوف تنظيم الدولة الإسلامية.

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