قرار كويتي يلزم بزيادة الرسوم الصحية على المرضى الغير كويتيين

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تابع موقع مصر 365 ما قام الجريدة الكويتية الرسمية بنشره صباح اليوم الموافق يوم الأحد بشأن قرار زيادة الرسوم الخدمات الصحية على المرضى من غير الجنسية الكويتية المقيمين في دولة الكويت وكذلك المسجلين في “نظام الضمان الصحي”.

ونص القرار الكويتية في المادة الأولى على التالي “تحصيل رسوم وأجور الخدمات الطبية والصحية المرافقة لهذا القرار من المرضي الغير كويتيين المقيمين المسجلين في نظام الضمان الصحي”.

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وجاء نص المادة الثانية من القرار الكويتية كالتالي “يتم إدراج تلك الرسوم والأجور مقابل تقديم الخدمات الصحية بالنظام الآلي بجميع مرافق تقديم تلك الخدمات الصحية بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات والجهات ذات الصلة بالموضوع”.

ونص المادة الثالثة من القرار الكويتي على التالي “أن يتم تحصيل الرسوم المستحقة مقابل الحصول على الخدمات الصحية السابقة من خلال الطوابع الإلكترونية أو موظفي قسم المحاسبة المعنيين”.

أما المادة الرابعة من القرار الكويتية فقد تضمن التالي “أن يستمر العمل بالقرارات الوزارية الخاصة بإعفاء بعض الفئات من رسوم الخدمات الصحية أو بعضها والصادرة بموجب القرارات أرقام 284 لسنة 2017، ورقم 73 لسنة 2011، ورقم 31 لسنة 2010، ورقم 267 لسنة 1990”.

وقد تضمن القرار الكويتي رسوم على الخدمات الصحية للمقيمين المشمولين بنظام الضمان الصحي على أن يتم دفع رسوم على خدمات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات والمراكز التخصصية والولادة الطبيعية، وعمليات القلب المفتوح، والطب النووي، والفحوصات الإشعاعية، والفحوصات المخبرية، والأطراف الصناعية، كما تضمن القرار أيضا تحصيل رسوم مراجعة المركز الصحي اثنين دينار كويتي.

وتضمنت رسوم الخدمات بالمستشفيات العامة والتخصصية كالتالي مراجعة حوادث المستشفيات قيمة الرسم خمسة دينار كويتي، ومراجعة العيادات الخارجية تكون قيمة الرسم عشرة دينار كويتي، وإقامة بالأجنحة العمومية اليوم بعشرة دينار كويتي، الإقامة بالعناية المركزية اليوم بثلاثين دينار كويت، وإقامة بالغرفة الخاصة اليوم بخمسين دينار كويتي، وتأمين الغرفة الخاصة بمائتي دينار كويتي.

وتضمن مراجعة العيادات الخارجية والحوادث الأدوية، والتحاليل العادية والأشعة العادية، والإقامة في المستشفى تتضمن العمليات الجراحية والأشعة والفحوصات المخبرية، أما بالنسبة إلى مراجعة استقبال الولادة كان قيمة الرسم عشرة دينار كويتي، والولادة الطبيعية خمسين دينار كويتي، وتشمل الولادة الطبيعية الولادة وفحص السونار، والفحوصات المخبرية، والأدوية بالإضافة إلى رسوم الإقامة في المستشفى لمدة ثلاثة ليالي وما يزيد عن ذلك يدفع عشرة دينار كويتي عن كل يوم إقامة في الأجنحة العمومية وخمسين دينار كويتي في الغرف الخاصة.

أما بالنسبة إلى رسوم عمليات القلب المفتوح فكانت رسوم الخدمات كالتالي قسطرة تشخيصية بتسعين دينار كويتي، أما بالنسبة إلى الدعامة الواحدة فكانت قيمة الرسم مائتين وخمسين دينار كويتي.

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