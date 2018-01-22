“فيديو الأنفاس الأخيرة” يثير غضب السعوديين ويطالبون بمحاكمة مصوره

Advertisements

تابع موقع مصر 365 مطالبة عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بحاكمة المواطن السعودي الذي قام بتصوير مجموعة من الشباب السعوديين بعد أن تعرضوا لحادث سير خطير على طريق القصيم/ المدينة المنورة مساء أمس الموافق يوم الأحد.

وقد أظهر مقطع الفيديو الذي أطلق عليهم مواطني المملكة العربية السعودية اسم فيديو الأنفاس الأخيرة عدد من الشباب السعودي مصابين وقد أغرقوا بالدماء، حيث أقدم مصور الفيديو على تصوير ضحايا حادث السير وهم يعانون من سكرات الموت ويئنون من إصابتهم وهو يتجول بينهم فقط محاول تصويرهم دون طلب الإسعاف والنجدة الطبية لهم في محاولة لإنقاذهم.

Advertisements

وقد قام الشخص الذي قام بتصوير فيديو الأنفاس الأخيرة للشباب في فيديو يدل على انعدام إنسانية مصوره، وقام بنشر مقطع الفيديو على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار مشاعر من الغضب الشديد بين مواطني المملكة العربية السعودية المطالبين بمحاكمة الشخص الذي قام بتصوير مقطع الفيديو.

واعتبر مواطني المملكة العربية السعودية أن صاحب فيديو الأنفاس الأخيرة هو شخص منعدم الإنسانية لابد أن يقدم للمحاكمة حيث أنه قد قام بانتهاك الخصوصية وحركة الموت فضلاً عن قيامه بإيذاء ذوي الضحايا ولم يحترم حركة المصابين والموتى.

وقد أصدرت قوات الأمن السعودية مرسوم يمنع تداول فيديو الأنفاس الأخيرة أو عرض أي لقطات منه، وقد أعلنت القوات الأمنية السعودية أن أي مواطن يقوم بعرض الفيديو أو لقطات منه سوف يتعرض لنفس التهم لمصور مقطع الفيديو الذي يعد صادم.

وأعلنت صحيفة سبق السعودية أن حادث تصادم قد وقع بالقرب من محافظة عقلة الصقور على طريق المدينة المنورة/ القصيم، وأسفر عن إصابة سبعة شبان سعوديين كان يستقلون سيارة من طراز إف جي، وقد اصطدمت سيارتهم بسيارة شخص من الجنسية الهندية، وأسفر الحادث عن إصابة أربعة أشخاص من الوافدين، وتم نقلهم إلى مستشفى القصيم.

وأعلن علق على مقطع الفيديو مواطن سعودي يسمى “ديب القحطاني” على موقع تويتر قائلاً ” جب علينا أن نعيد أولويات تفكيرنا إسعاف المصاب وإظهار التعاطف مع الحدث هو التصرف السليم، وليس تلقين الشهادة بدم بارد الموقف يحتاج منّا وقفة مع أنفسنا، هل الأولوية إنقاذ المصاب والتفاعل الإنساني المطلوب؟ أم تمني الموت لهم والتمويه بتلقينهم الشهادة”.

أقرا المزيد بالفيديو تصريحات مثيرة لحازم حسني “عنان ليس عضو في حزب مصر العروبة”