“مصر” تدين حادث تفجير مسجد الرضوان ببنغازي الليبية

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تابع موقع مصر 365 إدانة الدولة المصرية الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين عن طريق سيارتين مفخختين خلال مغادرتهم المسجد في الدولة الليبية وبالتحديد في مسجد “بيعة الرضوان” القائم بمدينة بني غازي الليبية.

صدر بيان رسمي عن وزارة الداخلية المصرية اليوم يدين الهجوم الإرهابي على المصلين بمسجد بيعة الرضوان القائمة بمدينة بني غازي بالدولة الليبية بأشد العبارات، وقد أسفر الحادث الإرهابي عن استشهاد ما يقارب من ثلاثة وثلاثين مواطن ليبي إلى جانب إصابة سبعين مواطن آخرون.

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وتضمن بيان وزارة الداخلية المصرية خالص تعازي جمهورية مصر العربية لأسر ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجد بيعة الرضوان بمدينة بني غازي بالدولة الليبية، وتمنى للمصابين سرعة الشفاء، وأكد على موقف الدولة المصرية حكومة وشعباً من الوقوف إلى جانب الحكومة الليبية وشعبها الشقيق في مواجهة الإرهاب والتطرف.

ادانة جمهورية مصر العربية جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف استقرار وأمن الدولة الليبية، وتعوق جهود الحكومة الليبية الهادف إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة، كما شدد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية على ضرورة قيام المجتمع الدولي بواجبه بصورة أشد حزماً تجاه الجماعات الإرهابية، وضرورة العمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب.

أشارت وزارة الخارجية المصرية إن استمرار تهريب الأسلحة في الدولة الليبية دون أي رقابة من هيئات ومؤسسات المجتمع الدولي هو ما أدى إلى انتشار الأعمال الإرهابية في الدولة الليبية، وأضاف أن جمهورية مصر العربية قد حذر من ظاهرة انتشار الأسلحة بعد قيام الدولة اليونانية من ضبط أحد السفن البحرية المحملة بالأسلحة وكانت في طريقها إلى الدولة الليبية.

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