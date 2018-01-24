“السعودية” تعلن عن حجم التسويات مع محتجزي “قضايا الفساد”

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان “محمد الجدعان” وزير المالية بالمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر يناير الجاري حيث أعلن أن حجم “التسويات المالية” والتي تم الحصول عليها من قبل رجال الأعمال والأمراء الذين تم احتجازهم في حملة “مكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية”، وأكد أن التسويات المالية التي تم تحصيلها سوف تساعد في “برنامج مواجهة المواطنين” في العمل على مواجهة ارتفاع الأحوال المعيشية في المملكة.

وأعلن “محمد الجدعان” على هامش “المنتدى الاقتصادي العالمي” المقام في سويسرا بمنتجع دافوس حيث أعلن أن التسويات المالية التي تم مع رجال الأعمال والأمراء السعوديين قد بلغت إلى الوقت الراهن إلى خمسين مليار ريال سعودي أي ما يعادل ثلاثة عشر مليار دولار أمريكي.

Advertisements

وقد أعلن الملك “سلمان بن عبدالعزيز آل سعود” خادم الحرمين الشريفين عن هذه الحزمة خلال شهر ديسمبر السابق لعام 2017، وأشار أن هذا البرنامج مواجهة المواطنين من أجل مواجهة ارتفاع الأحوال المعيشية بالسعودية سوف يتم تمويله من أموال ميزانية المملكة أيضا.

وقد نشبت في المملكة العربية السعودية أزمة اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية خلال السنوات السابقة بالإضافة إلى الحرب التي تقودها المملكة في اليمن مما أدى إلى انخفاض الاقتراض وكذلك الدعم ورفع جميع الأسعار، وتعتزم المملكة العربية السعودية عن طرح نسبة من أسهم شركة النفط السعودية “أرامكو” للاكتتاب في النصف الثاني من العام الحالي 2018 من أجل العمل على توفير سيولة مالية تساعد على مواجهة عجز الموازنة العامة للمملكة العربية السعودية.

وقد أعلنت الصحيفة السعودية “سبق” تأكيدها أنه قد بدأ العد التنازلي من أجل إغلاق ملف التسويات المتعلقة بقضايا فساد رجال الأعمال والأمراء السعودية تمهيداً لإحالة باقي رجال الأعمال والأمراء إلى النيابة العامة بالمملكة.

وأعلنت صحيفة سبق أن نتائج التحقيقات القضائية قد أسفرت عن موافقة من معظم رجال الأعمال والأمراء السعوديين الموقوفين في قضايا الفساد من أجل الوصول إلى تسوية، وقد تم إسقاط التهم عن تسعين من رجال الأعمال والأمراء السعوديين الموقوفين وتم إطلاق سراحهم، وقد تضمن التسوية دفع مبالغ نقدية بالإضافة إلى عقارات وأصول مختلفة أخرى.

وأكدت صحيفة سبق أنه مازال هناك خمسة وتسعين موقف من الأمراء ورجال الأعمال حتى الوقت الراهن لم يتوصلوا إلى تسوية، ولم تحدد الصحيفة السعودية إذا كان سيتم إحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة السعودية أم لا.

أقرا المزيد “عاهل السعودية” يصدر تعليمات بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة