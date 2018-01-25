وزير الخارجية القطرى يدعو مصر لإنهاء الخلاف الواقع مع قطر

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قال الشيخ “محمد بن عبد الرحمن آل ثاني” وزير الخارجية القطري ، أنه يري ضرورة سد فجوة الخلافات بين قطر ومصر، مشيراً أن الخلافات بينهما ليست أساسية.

وخلال كلمته في جلسة منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا جدد دعوة بلاده لإنهاء الأزمة الخليجية من خلال المفاوضات، ونفى تماماً سعي قطر لإحداث القلاقل داخل مصر.

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وأضاف “نهتم باستقرار مصر، ومن يدعون أن قطر تقوم بدور من شأنه زعزعة إستقرار مصر، هم يقولون مجرد أكاذيب”.

وتابع أن استقرار مصر هام جدا للمنطقة كاملة، وأشار أنه يجدر الانتباه إلى أن قطر لا تزال تمتلك استثمارات قطرية في مصر، وهناك حرص من جانبنا على أن تظل هذه الاستثمارات تستمر في بيئة ملائمة.

وأكد على أنه “ليس هناك أى حل وسط حينما يتعلق الأمر بالسيادة”، وأضاف “ستستمر دولة قطر في الدعوة للتفاوض لحل الأزمة”، ووجه دعوته إلى أهمية أن يناشد العالم كل الأطراف المعنية في المنطقة للرجوع إلى طاولة المفاوضات للوصول الى حل للأزمة الحالية .

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