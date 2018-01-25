تعرف على الشروط التي منحتها الداخلية الكويتية للمصريين المخالفين

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أعلنت الداخلية الكويتية، أنها سوف تقوم بإعفاء كل من خالف قانون الإقامة من الوافدين، الذين يحملون جميع الجنسيات ومن ضمنهم الوافدين المصريين، من سداد الغرامات الناتجة عن المخالفات التي وقعوا بها، وأن قد منحت أيضاً فرصة إمكانية العودة إلى الأراضي الكويتية، وذلك من الفترة 29 يناير الحالي، وحتى 22 من فبراير 2018.

كما أضاف “محمد سعفان” والذي يشغل منصب وزير القوى العاملة، أنه قد تلقى تقريراً بهذا القرار في المكتب التمثيل العمالي، بالسفارة المصرية في دولة الكويت، كما أكد “أحمد يوسف” وهو يشغل منصب المستشار العمالي، أن هذا القرار صادر من وزير الداخلية الكويتي “خالد الجراح”، كم أقر في القرار أيضاً أن يتم السماح للمخالفين بالسفر من أي منفذ من المنافذ المخصصة للسفر بطريقة مباشرة، وتتم اجرءات السفر بالمنافذ، دون الموافقة علي الإجراءات من أي جهة أخرى.

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كما نص القرار أن من لدية الرغبة فى الحصول على إقامة رسمية في البلاد، يقوم بتسديد كافة الغرامات التي أقر بها الإقرار من دون إحالته إلى الجهات الأمنية للتحقيق، وتسوية أوضاعه المالية في البلاد.