تزايد خطر ميليشيات الحوثي على سلامة وأمن الممرات البحرية بالبحر الأحمر

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تابع موقع مصر 365 التحذيرات الصادرة عن جميع الهيئات العاملة في مجال “الملاحة البحرية من خطر ميليشيات الحوثي بالدولة الإيرانية على سلامة وأمن جميع الممرات البحرية القائمة في جنوب البحر الأحمر وصولاً إلى مضيق باب المندب.

وقد أعلنت هيئات عاملة في مجال الشحن الدولي أن ميليشيات حركة تمرد الحوثي والتي يتم دعمها من قبل الدولة الإيرانية تقوم باستخدام ألغام بحرية وكذلك “عبوات بحرية ناسفة” وزوارق مفخخة انتحارية، وشددت الهيئات العامة في مجال الشحن الدولي على ضرورة أن يتم استخدام الممرات الملاحية بطريقة آمنة في منطقة الواقعة جنوب “البحر الأحمر” من أجل تجنب مخاطر ميليشيات الحوثي.

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وقد أعلنت ميليشيات الحوثي عن تهديدات عديدة عن استهدافها لحركة الملاحة البحرية في دولة اليمن، ونصح البيان الصادر عن الجهات العاملة في مجال الملاحة البحرية بأهمية استخدام الممرات الملاحي بطريقة آمنة، والعمل على تسجيل جميع السفن بمركز الأمن البحري بمنطقة القرن الإفريقي، وشدد على ضرورة وجوب إبلاغ مركز عمليات التجارة البحرية القائم في الدولة البريطانية.

وطالب البيان الصادر عن الهيئات الملاحية جميع السفن العابرة للممر الملاحي في جنوب البحر الأحمر بالقيام بمراجعة وكذلك العمل على تحديث خططها التأمينية لتشمل جميع تهديد حركة تمرد الحوثي وميليشياتها.

وأوضح البيان الصادر عن الهيئات العاملة في مجال الملاحة البحرية أنه قد وقع حادثين خلال شهر يناير الجاري قبالة سواحل محافظة الحديدة، وقد استهدف الحادثين سفينتين من خلال زورقين يحملان مسلحين، إلى جانب استخدام زورق انتحاري قبالة “ميناء الحديدة”.

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