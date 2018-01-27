“نائب وزير الخارجية بالكويت” الفترة الرئاسية المصرية القادمة ستكون فترة إنجازات

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها “خالد الجار الله” نائب وزير الخارجية بدولة الكويت حيث أعلن قائلاً “إن بلاده تتابع الأوضاع في جمهورية مصر العربية بكل تفاؤل، معرباً عن ثقة بلاده المطلقة والكبيرة بأن الفترة الرئاسية القادمة ستكون فترة إنجازات”.

وأعلن “خالد الجار الله” في تصريحات صحيفة تم الإعلان عنها في جريدة الأنباء الكويتية قائلاً “نتابع الأوضاع في الدولة المصرية بكل تفاؤل وبكل أمل لمصر بالاستقرار، ونتمنى للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كل توفيق، ولدينا ثقة مطلقة وكبيرة جداَّ بأن الفترة الرئاسية القادمة سوف تكون حافلة بالإنجازات”.

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وشدد “خالد الجار الله” على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد حقق العديد من الإنجازات ولكن مازال أيضا أمامه العديد من الإنجازات الكبرى، وأعرب عن ثقته الكبيرة بأن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي قادر على تحقيق هذه الإنجازات من أجل خدمة الدولة المصرية والشعب المصري وكذلك الأمة العربية.

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