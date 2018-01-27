“سبق” تعرض صور لصخور آيلة للسقوط تهدد “غار حراء”

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها الصحيفة السعودية “سبق” حيث قامت الصحيفة بعرض مجموعة من الصور التي تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وتوضح الصور مجموعة من الصخور أصابها التصدع في أعلى جبل النور.

ويجدر هنا الإشارة أن أعلى جبل النور يوجد “غار حراء” الذي هبط فيها الوحي على نبي الله وخاتم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في “مكة المكرمة”، وأوضحت الصور أن الصخور المتصدعة تعد تهديد للأثر الإسلامي المقدس، وتشكل تهديد أيضا على أمن زوّار غار حراء.

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وقد قامت صحيفة “سبق” بعرض الصور التي تظهر تصدعات كبير إلى جانب وجود شقوق في الصخور الموجودة أعلى جبل النور بالقرب من طريق المشاة الذي يصل إلى “غار حراء” وبالتحديد في الاتجاه الشرقي.

وأوضحت صحيفة سبق أن من قام بالتقاط الصور قد حذر من قرب وقوع كارثة في حال سقوط هذه السقوط المؤدية إلى غار حراء، ودعا جميع السلطات في المملكة العربية السعودية من معاينة الموقع للتأكد من سلامته على الأثر الإسلامي وعلى سلامة زوار غار حراء.

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