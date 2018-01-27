الإفراج عن “الوليد بن طلال” بعد الإتفاق على تسوية مالية مع الجهات المعنية

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أطلقت السلطات السعودية سراح رجل الأعمال السعودي الأمير “الوليد بن طلال” بعد ما يزيد عن شهرين من وضعه رهن الإعتقال، بعد الاتفاق على إبرام تسوية مالية مع السلطات السعودية.

وصرح مصدر داخل الحكومة السعودية طال بعدم الإفصاح عن اسمه، قائلاً أن “المدعي العام أقر هذه التسوية صباح اليوم مع الوليد بن طلال” تمهيداً لعملية إطلاق سراحه، مضيفاً أن الملياردير المعروف عاد إلى منزله اليوم السبت .

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وقال عدد من وكالات الأنباء أن أحد أفراد أسرة الأمير “الوليد بن طلال” أكد وصوله إلى منزله، وكانت قد عمدت السلطات السعودية أمس الجمعة الى إطلاق سراح مجموعة من رجال الأعمال والشخصيات المعروفة والذين وضعوا رهن الاعتقال على ذمة قضايا فساد بعد التوصل إلى تسويات مالية معهم.

وكان من بين الذين شملهم قرار الإفراج “الوليد الإبراهيم” صاحب مجموعة قنوات “إم بي سي” الفضائية و”خالد التويجري” الرئيس السابق للديوان الملكي السعودي إبان حكم الملك الراحل “عبد الله بن عبد العزيز”.

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