اغتيال أكاديمي مقرب من الحوثيين بشارع القاهرة بصنعاء

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تابع موقع مصر 365 قيام المسلحون باليمن وبالتحديد في العاصمة اليمنية صنعاء من اغتيال أستاذ جامعي مقرب من حركة تمرد الحوثي باليمن، وقد أعلنت وكالة الأنباء “الأناضول” أن الأكاديمي كان مقرب من حركة تمرد الحوثي قد تم اغتياله على يد مجموعة من المسلحين في شارع القاهرة القائمة في وسط العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفاد شهود عيان للحادث أن المسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية وقاموا باغتيال الأكاديمي الذي يسمى “راجي حميد الله” وهو مقرب من حركة تمرد الحوثي في شارع القاهرة القائمة بوسط العاصمة اليمنية صنعاء التي قامت ميليشيات الحوثي بالسيطرة عليه.

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وأعلنت قناة “المسيرة ” التي تتبع حركة تمرد الحوثي أن اغتيال الاكاديمي “راجي حميد الله” يعد جريمة اغتيال في بشارع القاهرة بوسط العاصمة اليمنية صنعاء ودون ذكر أي تفاصيل أخرى عن حادث اغتيال الأكاديمي.

ويجدر هنا الإشارة أن “راجي حميد الله” هو أكاديمي مقرب من حركة تمرد الحوثي يعمل رئيس لجامعة “إقرأ” الأهلية القائمة في العاصمة اليمنية صنعاء إلى جانب عملة مدرس في كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء اليمنية.

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