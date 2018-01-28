“أمير قطر” يبعث بأول برقية إلى دولة الإمارات منذ أزمة الخليج

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تابع موقع مصر 365 قيام “تميم بن حمد آل ثاني” أمير دولة قطر اليوم الموافق يوم الأحد الثامن والعشرين من شهر يناير الجاري ببعث رسالة إلى دولة الإمارات والتي تعد البرقية الأولى بين دولة الإمارات وقطر منذ بدء أزمة الخليج التي وقعت قبل ثمان أشهر مضت.

أعلنت الصحيفة القطرية “الشرق” أن الأمير القطري “تميم بن حمد آل ثاني” قد قام ببعث برقية إلى الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان” رئيس دولة الإمارات، وجاء في البرقية أن تميم بن حمد آل ثاني أعرب لرئيس دولة الإمارات عن “خالص مواساته وتعازيه في وفاة والدته المغفور لها بإذن الله تعالى، ودعا الله أن يتغمد والده رئيس دولة الإمارات بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته”.

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ويجدر هنا الإشارة أن الشيخة “حصة بنت محمد آل نهيان” والدة رئيس دولة الإمارات قد وافتها المنية صباح اليوم الموافق يوم الأحد، وقد نعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والدته في بيان تم إصداره من قبل “وزارة شؤون الرئاسة”، وقد أعلنت الوزارة الحداد الرسمي في دولة الإمارات العربية لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم.

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