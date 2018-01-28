مصادر طبية: اصابة 11 على الاقل في مواجهات باليمن

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افادت مصادر طبية وامنية ان 11 شخصا على الاقل اصيبوا بجروح اليوم الاحد في مواجهات بين الجيش الموالي للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وبين الانفصاليين الذين طالبوا باستقالة الحكومة، وذكرت المصادر أن الاشتباكات وقعت يوم الاحد بين القوات الحكومية المعترف بها دوليا وقوات الأمن الموالية للحركة الانفصالية في الجنوب، وأصيب سبعة من أفراد قوات الأمن بجراح.

وقالت مصادر طبية ان اربعة مدنيين انفصاليين نقلوا الى المستشفى دون استبعاد عدد كبير من الضحايا، وأفاد شهود عيان أن هناك توتر حاد في عدن، حيث تم نشر قوات أمنية كبيرة، مضيفا أنه تم تسجيل حوادث في عدة مواقع.

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تجدر الاشارة الى ان الحركة الانفصالية الجنوبية كانت قوية جدا فى جنوب اليمن وتوترت علاقتها منذ العام الماضى مع الحكومة التى تتخذ من عدن مقرا لها بعد ان طردها المتمردون الحوثيون المدعومين من العاصمة صنعاء فى سبتمبر عام 2014، ويدعم التحالف الذي تقوده السعودية عسكريا حكومة الرئيس هادي منذ مارس 2015، في حين أن القوات السعودية والإماراتية تتخذ من عدن مقرا لها.

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