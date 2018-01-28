تركيا تنفذ قصف مكثف في شمال غرب سوريا

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نفذت القوات التركية اليوم الاحد قصفا مكثفا لمحاولة اختراق خطوط قوات حماية الشعب المتحالفة مع الاكراد التى طلبت انقرة الانسحاب منها من مدينة منبج الشمالية، ذكرت وكالة انباء الاناضول التركية ان القوات التركية قصفت اليوم الاحد المدفعية الجوية والمدفعية في جبل برصايا في منطقة عفرين شمال غرب سوريا، مستفيدة من الطقس المواتي بعد أيام من الامطار والضباب.

ومنذ 20 يناير، شنت تركيا هجوما على المنطقة ضد وحدات حماية الشعب الكردستاني الذي وصفته انقرة ب “الارهابي” وتحالفها مع التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية الذي تقوده واشنطن، وعلى الرغم من التوتر بين تركيا والولايات المتحدة، اكدت الدولتان الأعضاء فى حلف الناتو عزمهما على مواصلة الهجوم بل وتمتد شرقا الى منبج وخاصة عندما تنشر واشنطن قواتها.

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