تركيا تستولي على جبل “برصايا” واستمرار التوترات بين واشنطن وأنقرة

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أعلنت تركيا اليوم الاحد أنها استولت على جبل “استراتيجي” في شمال غرب سوريا في إطار هجومها المتواصل ضد وحدات الحماية الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة مما أدى إلى توترات بين أنقرة وواشنطن.

وقالت هيئة الأركان العامة التركية في بيان لها في اليوم التاسع من عمليتها ضد مقاتلين أكراد أنها استعادة جبل برصايا، وقد شنت تركيا هجوما على المنطقة في 20 يناير على وحدات حماية الشعب الكردي الذي وصفته أنقرة بانه “إرهابي”

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وعلى الرغم من التوتر بين تركيا والولايات المتحدة، أكد الرئيس رجب طيب أردوغان عزمه على مواصلة الهجوم بل وتوسيعه شرقا إلى منبج حيث أن هناك قوات عسكرية أمريكية في هذه المنطقة.

وقال أردوغان في كلمة القاها في كوروم في شمال تركيا “إن الارهابيين لن يتمكنوا من تجنب النهاية المؤلمة التي تنتظرهم سواء في عفرين أو منبج، وسيتم تطهير الحدود مع سوريا”.

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