“إبراهيم محلب” يغادر إلى بغداد اليوم لبحث سبل التعاون وإعادة إعمار العراق

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تابع موقع مصر 365 مغادرة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية المهندس “إبراهيم محلب” القاهرة صباح اليوم على رأس وفد وزاري إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية تستغرق مدة يومين ليتم خلالها دعم العلاقات الدولية من أجل مزيد من التعاون وبحث أخر التطورات.

وأعلنت مصادر مطلعة تابعة للوفد المصري المرافق للمهندس إبراهيم محلب، أن خلال زيارة سوف يلتقى مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية عدد كبير من كبار المسؤولين في الدولة العراقية إلى جانب الشخصيات البارزة في الدولة العراقية ومن بينهم رئيس وزراء العراق “حيدر العبادي” من أجل دعم علاقات التعاون الدولي بين جمهورية مصر العربية وبين دولة العراق في جميع المجالات خلال الفترة القادمة.

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وتحرص الدولتين على بناء “شراكة استراتيجية” تهدف إلى تحقيق صالح العراق وجمهورية مصر العربية والعمل على تحقيق المزيد من التشاور والتعاون بين القيادات السياسة بين البلدين إلي جانب بحث حلول للأزمات والنزاعات الحالية في المنطقة العربية.

وسوف يشارك الوفد المصري في بعض فعاليات احتفالية تتويج العاصمة العراقية بغداد بعاصمة الإعلام العربي، والعمل على بحث المساهمة في توسع جميع أطر التعاون بين البلدين في المجالات الاستثمارية والاقتصادية على جانب مساهمة جمهورية مصر العربية في مشروعات إعادة بناء وإعمار دول العراق في جميع قطاعاتها.

وتضمن الوفد المصري المرافق للمهندس إبراهيم محلب عدد من الوزراء ورؤساء العديد من الشركات المصرية التي تمتلك خبرات عالية وامكانيات اقتصادية في مختلف المجالات، وسوف تشارك جمهورية مصر العربية في فعاليات المؤتمر الدولي الذي تقوم على تنظيمه دولة الكويت من أجل إعادة إعمار دولة العراق خلال الثاني عشر من شهر فبراير القادم لعام 2018 بمشاركة أكثر من سبعين دولة.

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