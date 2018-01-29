“السعودية” تصدر قرار بحصر 12 نشاط ومهنة على السعوديين

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تابع موقع مصر 365 إصدار السعودية اليوم الموافق الإثنين قرار يلزم بقصر العمل في منافذ البيع لأثنى عشر نشاط ومهنة على السعوديات والسعوديين فقط مع بداية العام الهجري الجديد.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة بالمملكة العربية السعودية “خالد أبا الخيل” إن القرار السعودي قد صدر اليوم الموافق يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر يناير الجاري لعام 2018 من قبل “علي بن ناصر الغفيص” وزير العمل والتنمية الاجتماعية لتحديد الأنشطة والمهن القاصرة على السعوديات والسعوديين.

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وتضمن القرار المهن والأنشطة التالية “منافذ بيع النظارات، ومنافذ بيع الساعات، وإلى جانب منافذ بيع المعدات والأجهزة الطبية، وكذلك الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، إلى جانب منافذ بيع قطع غيار السيارات، ومنافذ بيع مواد البناء والإعمار، ومنافذ بيع السجاد، ومنافذ بيع الدراجات النارية والسيارات، ومنافذ بيع الأثاث المكتبي والمنزلي الجاهز، ومنافذ بيع الملابس الجاهزة والأطفال وكذلك منافذ بيع المستلزمات الرجالي، ومنافذ بيع الحلويات والأواني المنزلية”.

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