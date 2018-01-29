“السعودية” تنفي وقوع زلازل وانفجارات بمدينة جدة اليوم

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تابع موقع مصر 365 رد السلطات بالمملكة العربية السعودية عن حقيقة ما تم تداوله من العديد من الأنباء اليوم والتي أعلنت عن وقوع زلازل وانفجارات في مدينة جدة السعودية.

وقد أعلنت وسائل الإعلام في المملكة العربية السعودية نقلاً عن مسؤولين في إمارة منطقة مكة المكرمة أن ما تم تداوله من أنباء عن وقوع زلازل وانفجارات في جدة اليوم أخبار غير صحيحة، وتم نشر تغريدة اليوم على الصفحة الرسمية على تويتر لإمارة مكة المكرمة تعلن التالي “إن الجهات الأمنية ومركز الزلازل والبراكين في المملكة العربية السعودية تنفي ما تم تداوله مؤخراً بشأن هذه الحوادث”، وأكدت أن ما تم تداوله هو مجرد “إشاعات”.

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وطلبت إمارة مكة المكرمة عدم نشر أي أخبار إلا بعد التأكد من المصادر الرسمية بالمملكة العربية السعودية من صحتها، وأكد أن مدينة جدة لم تتعرض لزلازل أو أي انفجارات اليوم.

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