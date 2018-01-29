“قوات سوريا الديمقراطية” تعلن عن اسقاط طائرة استطلاع تركية بدون طيار بعفرين

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تابع موقع مصر 365 إعلان القوات الديمقراطية بالدولة السورية اليوم عن إسقاط طائرة استطلاع تابعة للدولة التركية بدون طيار من نوع “درون” وقد تم إسقاط الطائرة في شمال عفرين ناحية بلبلة.

أكدت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية أن قوات الدولة التركية قد عقدت العزم على حماية جميع القرى والمدن الكردية أكثر من أي وقت مضى، ودعت “القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية” المجتمع الدولي ومؤسسات المجتمع الدولي وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة من أجل القيام بواجبها تجاه الدولة السورية والقيام على فضح الإرهاب الذي تمارسه الدولة التركية على الأراضي السورية بالتعاون مع “جبهة النصرة إلى جانب الفصائل الإرهابية الأخرى.

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وأعلنت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية أن الحرب في منطقة عفرين السورية قد أخذت منحى جديد يتمثل في إصرار “حزب العدالة والتنمية” الحاكم في الدولة التركية على إبادة الشعب الكردي، إلى جانب قيامهم بالدفع بمشروع “جبهة النصرة” إلى جانب عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى قائمة الخيارات المتاحة في الدولة السورية.

وتسعى وزارة الدفاع بتركيا الذي يقوم على تقديم دعم إلى المعارضة السياسية في الدولة السورية على إخراج جميع المقاتلين الأكراد من منطقة عفرين السورية بحجة أنهم مرتبطون مع “حزب العمال الكردستاني” وبدأت الدولة التركية من تنفيذ عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردي السورية في منطقة عفرين السورية قبل أكثر من أسبوع مضى، وتضمن الهجوم العسكري التركي قصف شديد.

وأعلنت الحكومة السورية عن أدانتها للهجوم العسكرية التركي، وأعلنت أيضا عن معارضتها لوحدات حماية الشعب السورية وطموحات الأكراد من أجل الحصول على حكم ذاتي في المناطق الشمالية من الدولة السورية.

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