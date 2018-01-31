قرار جديد من وزير العمل السعودي يؤثر على العمالة المصرية بالخارج

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أكد المهندس محمود شكل، المنسق العام لنقابة العاملين بالخارج، بأن سوق العمل السعودي سوف يشهد تغيرات كبيرة خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب التصريحات التي اصدرها وزير العمل السعودي الدكتور علي بن ناصر، حيث جاء فيها قرار بجعل ما يقرب من 12 مهنة وعمل مقتصرين فقط على العمالة الوطنية من المملكة العربية السعودية دون الحاجة إلى العمالة الأجنبية الوافدة من الخارج، وبذلك سوف يتأثر بالسلب علي كثير من الجاليات المصرية الموجودة بالمملكة السعودية.

وأشار شكل بان القرار الصادر من وزير العمل السعودى يشمل غرامة مالية كبيرة جدا لمن يقوم بمخالفة تلك القرار، مشيرا بأن الغرامة المالية قد تصل إلي 20 ألف ريال سعودي بالإضافة إلى عقوبة ترحيله خارج البلاد.

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أكد شكل بان المهنة والعمل المقتصر فقط علي العمالة الوطنية السعودية تم توطينها هي محلات الملابس ومحلات التجارية للاثاث ومحلات بيع الأجهزة الكهربائية ومحلات بيع المعدات الطبية ومحلات النظارات وكذلك الساعات ومحلات مواد البناء وكذلك محلات قطع غيار السيارات وبيع السجاد.

وأوضح المنسق العام لنقابة العاملين في الخارج، أن وزير العمل السعودي سوف يقوم بتنفيذ القرار خلال الست أشهر القادمة، مشيرا إلي أن هذا القرار قد جاء في ظروف غامضة وصعبة للغاية علي العمالة المصرية الموجودة بالمملكة العربية السعودية، وذلك يعتبر ثاني قرار صادر من الحكومة السعودية بشأن الجالية المصرية وهي تعتبر ايضا من القرارات الصادمة المصريين بالخارج بعد قرار رفع رسوم الإقامة والعمل خلال الفترة الماضية، حيث وصلت الرسوم الضريبية الي ما يقرب من 5300 ريال سعودى بالإضافة إلى الزيادة في الرسوم الضريبية سنوياً، وكذلك الرسوم المفروضة على المقيمين مع العامل المصري بالمملكة العربية السعودية ومن زوجة وأطفال، حيث وصلت الرسوم على كل فرد تابع في الأسرة إلى 300 ريال سعودي شهريا.

وأكد محمود شكل بان هذا القرار سوف يؤثر بشكل سلبي على العمالة الوافدة إلى المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم العمالة المصرية، ويذكر بأن العمالة المصرية المتواجدة بالمملكة السعودية وصل عددها إلى 2.5 مليون مصري، منهم حوالي مليون مصري متواجد بالعاصمة العربية السعودية الرياض.

وأشار إن بعد هذا القرار سوف يقرر المصريين المقيمين بالسعودية إلي الرجوع إلي مصر بصفة دائمة نظرا لقرار تحديد 12 مهنة مقتصرة علي العمالة السعودية فقط، مؤكدا بأن حوالي 50% من العمالة المصرية سوف تقوم بمغادرة المملكة العربية السعودية خلال الست أشهر القادمة.

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