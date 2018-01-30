طرد وفد أمريكي في بيت لحم اعتراضا على قرار ترامب

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اضطر وفد دبلوماسي اميركي الى قطع مشاركته اليوم الثلاثاء في جلسة تدريبية عقدت في مدينة بيت لحم الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية بعد ان اقتحمت مجموعة من المتظاهرين المكان احتجاجا على زيارتهم.

وقد دخل المتظاهرون الغاضبون مقر غرفة تجارة بيت لحم احتجاجا على وجود الوفد الأمريكي على قرار واشنطن بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ورمي سيارة الوفد الى السيارة عند مغادرته، وفقا لما نشره شريط فيديو نشر على شبكة الانترنت .

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وفى السادس من ديسمبر قرر الرئيس الامريكى دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل وتوجيه نقل السفارة الأمريكية إليها مما أدى إلى إدانة راسخة من العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي.

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