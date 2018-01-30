المدعي العام السعودي: تسويات الفساد السعودي تصل إلى حوالي 107 مليار دولار

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أعلن المدعي العام السعودي اليوم الثلاثاء أن ما مجموعه 56 شخصا من اصل 381 شخصا اعتقلوا في نوفمبر بتهمة الفساد سيبقون قيد الاعتقال في نهاية مرحلة “التفاوض”، مشيرا إلى ان قيمة التسويات بلغت نحو 107 مليارات دولار، وقال النائب العام ان “جميع المعتقلين أحيلوا إلى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية التي اتخذت ضدهم”.

وأوضح أن السلطات تطلق سراح أولئك الذين لم تثبت إدانتهم بالفساد، وإطلاق سراح من تم التوفيق معهم بعد إدانتهم بتهم فساد، وصرح ان “القيمة التقديرية لاموال التسويات تجاوزت 400 مليار ريال “107 مليارات دولار” ممثلة في العديد من الاصول” من العقارات والشركات والاوراق المالية والنقدية وهلم جرا.

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وفي 4 نوفمبر 2017، ألقت السلطات القبض على الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال الحاليين والسابقين، ونقلتهم إلى فندق ريتز كارلتون في العاصمة السعودية وإلى أماكن أخرى، وقالت السلطات ان الاعتقالات كانت جزءا من حملة لمكافحة الفساد نفذتها لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان “32 عاما”.

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