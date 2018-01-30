انطلاق مؤتمر السلام السوري في سوتشي بالرغم من التوترات المحيطة

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بدأ مؤتمر الحوار السوري اليوم الثلاثاء في منتجع سوتشي الساحلي بمشاركة مئات الاحزاب السياسية السورية والمجتمع المدني بهدف فتح الطريق أمام صراع دام سبع سنوات ادى الى مقتل اكثر من 340 ألف شخص .

وبدأ المؤتمر في الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي “0930 بتوقيت جرينتش” بعد تأخير دام حوالي ساعتين ونصف بسبب رفض ممثلي فصائل المعارضة الناشطة في شمال سوريا المشاركة في احتجاج على شعار المؤتمر الذي يتضمن العلم السوري.

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ورفضت عشرات الفصائل المعارضة، وهيئة التفاوض للقوات الثورية والمعارضة السورية، المعارضة الرئيسية، حضور المؤتمر. واعلنت الحكومة الكردية انها لم تشارك في محادثات سوتشي واتهمت روسيا وتركيا ب “الموافقة” على الهجوم على عفرين في المنطقة الكردية في شمال سوريا التي تخضع لعملية عسكرية تركية واسعة النطاق منذ عشرة ايام تقريبا.

ونقلت وكالة الانباء الروسية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله “نحن بحاجة الى اي حوار فعال بين السوريين للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تلعب فيها الامم المتحدة دورا رائدا”.

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