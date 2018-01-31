النائب العام السعودي يتحفظ علي 56 شخصاً ويعلن عن قيمة التسويات المالية

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صرح الشيخ “سعود المعجب” النائب العام السعودي، بأن 56 شخصا لا يزالون قيد التحفظ لإتهامهم بتهم فساد وإدعاءات الكسب غير المشروع، وأيضاً لاستكمال التحقيقات معهم، من إجمالي 381 من الشخصيات العامة والمعروفة، التي كان قد تم استدعاء عدد كبير منهم للإدلاء بشهادتهم .

وقال الشيخ “سعود” أنه تقرر إطلاق سراح المعتقلين الذين قد تم إثبات براءتهم، خاصة بعد قبولهم الاتفاق على التسويات المالية مع الحكومة، وذلك بعد إقرارهم بقضايا الفساد، مشيرا الى انه تم إحالة أوراق كل المتهمين إلى النيابة العامة للانتهاء من الإجراءات الإدارية.

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وأضاف أن ناتج التسويات النهائى مع الشخصيات التي دخلت القائمة وصل إلى 400 مليار ريال، وهو ما يساوى نحو 107 مليارات دولار.

وقال أحد المسؤولين السعوديين أن السلطات أفرجت عن كل جميع المحتجزين الذين وقعوا رهن الاعتقال في فندق ريتز كارلتون، والذي تم استخدامه لإحتجازهم والتحقيق معهم ، وأكد على أنه لم يعد هناك أى من المعتقلين في ريتز كارلتون.

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