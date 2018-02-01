“تل أبيب” ترد على “الجارديان” بعد قيامها باستبدال إسرائيل بفلسطين

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تابع موقع مصر 365 قيام الصحيفة البريطانية “الجارديان” بنشر تقرير خاص اعتقال وزارة الدفاع الإسرائيلية لفتاة فلسطينية وقد وقع هذا الحادث في فلسطين بدل من إسرائيل مما أدى إلى استياء الدولة الإسرائيلية التي أعلنت أن الجريدة البريطانية “الجارديان” قد قامت باستبدال فلسطين بدل من إسرائيل.

كما قامت “القناة الإسرائيلية السابعة” أن صحيفة الجارديان البريطانية قد قامت بنشر مقال يفيد عن اعتقال فتاة فلسطينية من قبل “الجيش الإسرائيلي” وتم طردها لقطاع غزة، وقد ذكر الصحيفة البريطانية أن أسم البلد التي وقعت فيه هذه الحادثة هي فلسطين بدلا من إسرائيل.

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وقد أعلنت القناة الإسرائيلية السابعة إن هذه تعد هي المرة الأولى التي تشير فيها جميع وسائل الإعلام البريطانية إلى ذكر فلسطين بدلاً من إسرائيل، وأعلنت جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية أن صحيفة الجارديان لديها خط معادي للدولة الإسرائيلية قد ظهر في الخبر حينما تم الإشارة في الخبر الي النص التالي “27 فلسطينياً يعيشون في الضفة الغربية كانوا محتجزين لدى إسرائيل تم إرسالهم قسراً إلى غزة العام الماضي”.

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