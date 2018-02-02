جيش الإحتلال الإسرائيلي يقصف معقل لحماس في شمال غزة

افاد مصدر عسكري اسرائيلي ان طائرات اسرائيلية قصفت اليوم الجمعة معقل حماس في شمال قطاع غزة بعد اطلاق صاروخ من المنطقة المحاصرة، وذلك بالقرب من بيت حانون شمال قطاع غزة، وقالت مصادر امنية فلسطينية ان الغارة لم تسفر عن سقوط ضحايا إلا ان المنازل المجاورة تضررت.
وصرح الجيش الاسرائيلي أن ذلك جاء ردا على هجوم صاروخي على جنوب اسرائيل، استهدفت القوات الجوية موقعا لحماس، موضحا أنها مسؤولة عن جميع أعمال العنف في قطاع غزة.
وكان مسلحون في غزة اطلقوا 20 صاروخا وقذيفة هاون على الاقل في جنوب اسرائيل منذ اعلان الرئيس الاميركي في السادس من ديسمبر الماضي ان القدس هي عاصمة اسرائيل، وغالبا ما تطلق الفصائل الإسلامية صواريخ، ولكن إسرائيل تحمل قادة حماس مسؤولية أي هجمات من قطاع غزة وتستهدف مواقع متشددة.
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