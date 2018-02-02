اتفاق كويتي بخصوص إلقاء عباس خطاب أمام مجلس الأمن

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قال السفير الكويتي لدى الأمم المتحدة ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلقي خطابا نادرا امام مجلس الامن الدولي وذلك في تاريخ 20 فبراير، وقال منصور العتيبي انه “من المهم” أن يستمع مجلس الأمن إلى الرئيس الفلسطيني شخصيا خلال مناقشة الوضع في الشرق الاوسط، واضاف ان الكويت، بصفتها الرئيس المنتدب للمجلس في فبراير، اتخذت زمام المبادرة لتوجيه هذه الدعوة، مضيفا “لا احد يعترض على وجوده”.

وقد أثار قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل غضب الفلسطينيين الذين قالوا انهم يرفضون اي وساطة اميركية في عملية السلام في الشرق الاوسط، واعلن ترامب في وقت لاحق ان الفلسطينيين “يقللون من شأن” الولايات المتحدة.

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ويأتي خطاب عباس بعد اسابيع من الهجوم العنيف الذي شنه في 25 يناير السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي على الرئيس الفلسطيني الذي اتهمته بعدم امتلاك الشجاعة للتوصل الى اتفاق سلام مع إسرائيل.

وقال سفير إسرائيل لدى الامم المتحدة داني دانون في بيان أن خطاب عباس أمام المجلس سيزيد من احتمالات آفاق محادثات السلام المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

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