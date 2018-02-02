مسؤول أمريكي: لا يستبعد التدخل العسكري في سوريا بعد الاتهامات بالهجمات الكيماوية

Advertisements

قال مسؤول أميركي رفيع المستوى خلال يوم الخميس الماضي أن الولايات المتحدة لا تستبعد الضربات العسكرية في سوريا بعد الاتهامات الجديدة بالهجمات الكيماوية في البلاد.

وقال المسؤول إن نظام الرئيس السوري بشار الاسد وتنظيم الدولة الاسلامية لا يزالان يستخدمان الاسلحة الكيميائية، في حين قال مسؤول ثان إن الرئيس الأميركي لا يستبعد اي خيار وأن استخدام القوة العسكرية هو دائما أمر مطروح للنقاش.

Advertisements

وتأتي هذه التصريحات فى أعقاب تقارير عن هجمات جديدة باستخدام غاز السارين وغاز الكلور، بما فى ذلك معلومات لم تؤكد بعد عن هجوم كيماوي على مدينة دوما المحاصرة فى شرقى دمشق.

أقرأ ايضا اتفاق كويتي بخصوص إلقاء عباس خطاب أمام مجلس الأمن