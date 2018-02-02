مسؤول أمريكي: لا يستبعد التدخل العسكري في سوريا بعد الاتهامات بالهجمات الكيماوية

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مسؤول أمريكي: لا يستبعد التدخل العسكري في سوريا بعد الاتهامات بالهجمات الكيماوية
بشار الاسد

قال مسؤول أميركي رفيع المستوى خلال يوم الخميس الماضي أن الولايات المتحدة لا تستبعد الضربات العسكرية في سوريا بعد الاتهامات الجديدة بالهجمات الكيماوية في البلاد.

وقال المسؤول إن نظام الرئيس السوري بشار الاسد وتنظيم الدولة الاسلامية لا يزالان يستخدمان الاسلحة الكيميائية، في حين قال مسؤول ثان إن الرئيس الأميركي لا يستبعد اي خيار وأن استخدام القوة العسكرية هو دائما أمر مطروح للنقاش.

وتأتي هذه التصريحات فى أعقاب تقارير عن هجمات جديدة باستخدام غاز السارين وغاز الكلور، بما فى ذلك معلومات لم تؤكد بعد عن هجوم كيماوي على مدينة دوما المحاصرة فى شرقى دمشق.

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