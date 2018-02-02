“الأردن” تمنح مهلة شهر لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة

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تابع موقع مصر 365 دعوة وزير القوى العاملة لجمهورية مصر العربية “محمد سعفان” لدولة الأردن على ضرورة الاستفادة من فترة المهلة التي قد أعلنتها “وزارة العمل” بدولة الأردن من أجل تصويب أوضاع العمالة المخالفة الوافدة لمدة شهر ابتداءً من يوم الأحد الموافق الرابع من شهر فبراير الجاري وحتى الرابع من شهر مارس القادم لعام 2017.

وشدد وزير القوى العاملة على ضرورة الاستفادة من جميع الإعفاءات التي تم منحها من قبل وزارة العمل الأردنية من قبل العمالة المخالفة الوافدة سواء من حيث الغرامات المستحقة عليهم خلال السنوات الماضية أو عند تجديد تصاريح عملهم أو عند مغادرتهم نهائياً من الأراضي الأردنية خلال فترة المهلة الممنوحة لهم.

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وقد تلقى وزير القوى العاملة المصري تقرير هام جداًّ عن طريق مكتب التمثيل العمالي لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بعمان أوضح التقرير إن مجلس الوزراء بالدولة الأردنية قد قرر أن يتم منح مهلة جديدة على جميع العمالة المخالفة الوافدة ليتم فيها توفيق أوضاعهم والعمل على توثيق أوضاعهم وقد كانت المهلة الممنوحة لهم شهر، وكان هدف القرار الأردني هو العمل على تنظيم سوق العمل بعمان.

وأوضح تقرير “عمرو الدسوقي” الملحق العمالي بالسفارة المصرية بعمان أن بناء على القرار الصادر من قبل مجلس الوزراء الأردني سوف يتم العمل على تحصيل مبلغ مائة دينار من العامل في المجال الزراعي عن كل عام سابق، أما العاملين في باقي القطاعات فسوف تكون الرسوم مائتين وخمسين دينار، وأوضح أن رسوم التصاريح في الوقت الحالي تصل إلى خمسمائة وعشرين دينار، بما يعني أنه سوف يتم أن هناك إعفاءات ممنوحه للعمالة الوافدة بدولة الأردن بنسبة 50%.

كما تضمن أيضا القرار الأردني إعفاء زوجات الأردنيين وكذلك أبناء الأردنيات من هذه الرسوم المقررة على السنوات السابقة، أما أزواج الاردنيات من “العمالة الوافدة” سوف يتم تحصيل مبلغ مائة دينار عن كل سنة مضت.

وشددت وزارة العمل بالأردن أنه في حالة ضبط أي عامل وافد مخالف لقانون العمل سواء كانت المخالفة من عمل منتهي أو عمل ملغي أو يعمل في قطاع آخر غير القطاع المصرح له بالعمل فيه أو يعمل أي من المهنة المغلقة بالرغم من وجود تصريح عمل ساري فسوف يتم ترحيل العامل المخالف فوراً خارج الأردن مع دفع الغرامات المستحقة عليه.

وأكدت وزارة العمل الأردني على تكثيف حملات التفتيش بعد أن يتم الانتهاء في فترة المهلة من أجل تسوية أوضاع العمالة المخالفة الوافدة مما سوف يساهم في العمل على توفير الحماية القانونية والاجتماعية لجميع العمالة الوافدة بالأردن.

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